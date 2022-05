Diputado Naranjo e IFE de Invierno: "Creo que en los próximos días o semanas vamos a tener una buena noticia"

08 may. 2022 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las bajas temperaturas y el alza del costo de la vida, algunos parlamentarios ya comenzaron a presionar al gobierno de Gabriel Boric para la implementación de ayudas sociales.

Ejemplo de ello, es el caso del diputado Jaime Naranjo (PS), quien propuso el IFE de Invierno para los meses de junio, julio y agosto y que, pese a que el Jefe de Estado descartó un bono de estas características, el parlamentario manifestó en Meganoticias Alerta que en los próximos días o semanas "vamos a tener una buena noticia".

IFE de Invierno

"Yo he estado haciendo todos los cálculos, porque esta no es una propuesta al vacío, sino que es una propuesta que he estado estudiando sobre cómo podríamos entregar un bono de invierno que pudiera establecer ciertas categorías", comenzó señalando Naranjo.

En ese aspecto, explicó que, por ejemplo, en aquellos hogares de una persona se podrían entregar $50 mil, en hogares de 2 personas, $100 mil y así sucesivamente.

De acuerdo al parlamentario, esto podría llegar al 60% más vulnerable y estaría significando un gasto de transferencia de alrededor de tres mil millones de dólares, considerando los tres meses que abarcaría el beneficio.

"Vamos a tener una buena noticia"

Naranjo fue consultado sobre las recientes declaraciones del presidente Boric, quien descartó un IFE de invierno, porque "las condiciones no dan para las transferencias directas".

"Evidentemente, el presidente está preocupado de la inflación y la responsabilidad fiscal que significa estar en el gobierno, pero yo he conversado con las autoridades de gobierno, he transmitido esto y creo que en los próximos días o semanas vamos a tener una buena noticia al respecto, porque creo que corresponde, es necesario y urgente", aseguró el parlamentario.

El socialista afirmó tener una mirada positiva e insistió en que "con el correr de los días, vamos a tener una información relevante".

"Problema comunicacional"

El diputado Cristián Labbé (UDI) también estuvo presente en Meganoticias Alerta, ocasión en la que se refirió a su propuesta de aumentar el subsidio por el aumento de la canasta básica, ya que para él "es totalmente insuficiente".

"Ofrecen los $6.410 y hoy, con un alza de %10,5 en la inflación, ya quedaron obsoletos esos $6.410", aseguró, añadiendo que "lo que yo le estaba pidiendo al gobierno era aumentar ese bono en $40 mil por carga familiar".

Sin embargo, el diputado Naranjo salió al paso y aclaró que ese dinero no se trata de un bono, sino de un reajuste.

"El gobierno se manejó mal comunicacionalmente. No era para una canasta, era solamente incrementar el subsidio familiar y la asignación familiar", indicó.

Todo sobre Bonos IFE