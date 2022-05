Es engañoso que el 91,5% de las iniciativas populares está en el borrador de la Nueva Constitución

06 may. 2022 - 15:05 hrs.

Este viernes se registra la última sesión del Pleno de la Convención Constitucional (CC). Ad portas del cierre de la instancia, su vicepresidente Gaspar Domínguez aseguró que “el 91,5% del contenido de las iniciativas populares de norma está reflejado en el texto de borrador de Nueva Constitución”.

➡️El 91.5% del contenido de las iniciativas populares de norma está reflejado en el texto de borrador de nueva constitución.



➡️El 49% fueron aprobadas total o parcialmente



Un éxito de participación sin precedentes de la @convencioncl — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) May 5, 2022

Recordemos que las Iniciativas Populares de Norma, o IPN, son las propuestas que la ciudadanía ingresó para formar parte de la Carta Magna.

El equipo de Comunicaciones de la CC, asegura que esta información está basada en el “Segundo Informe de Incidencia de Iniciativas Popular de Norma en el borrador de la Nueva Constitución”. Este documento explicita que mediante un software se analizó el consolidado de normas aprobadas por el Pleno, “para determinar si el contenido de las IPC se encontraba presente completa o parcialmente dentro de alguna de las normas del borrador de nueva constitución”.

Reflejado, pero no directamente

Dentro del documento se explicita que las normas no necesariamente están completas tal y como como se propusieron, ya que hay iniciativas que son similares o complementarias entre sí y que se unificaron, “lo cual no significa necesariamente que esta no tenga incidencia en la Nueva Constitución”.

Por esta razón, resulta engañoso decir que el 91,5% del contenido de las IPN está reflejado. Dentro de esta cifra, se consideran “las 41 iniciativas aprobadas en general y las 35 que, pese a ser rechazadas, coinciden en contenido con lo aprobado por las y los constituyentes”.

Además, el mismo documento señala que “todavía no se realiza el análisis de aquellas que han sido rechazadas en etapas posteriores, como votación en particular en comisión o votación en general en el pleno”.

De las 20 normas de iniciativa popular que entraron a la convención con más firmas, sólo tres están en el borrador. Revisa el reportaje de Mega Investiga para más detalles.

Todo sobre Convención Constitucional