"Es un daño de prestigio a ambos": primo de Arturo Vidal responde tras querella presentada por el futbolista

06 may. 2022 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Carlos Albornoz, primo de Arturo Vidal, entregó este viernes su versión de los hechos acerca de una querella en su contra, la cual fue presentada por el futbolista nacional, quien lo acusó de los delitos de administración desleal y celebración de contrato simulado.

"Aquí perdemos ambos"

Respecto a las acusaciones reveladas recientemente, el familiar del deportista argumentó los dichos emitidos en las últimas horas, cuando afirmó que esta acción no había sido decidida por él, sino que por su "círculo más cercano".

En esta línea, Albornoz señaló "yo no creo que Arturo haya tenido la iniciativa de hacer esto. No creo, porque aquí perdemos ambos".

"Es un daño de prestigio a ambos. A los abogados que presentan el documento, yo no los había visto nunca. Los conocí una semana antes, cuando me dijeron que de ahora en adelante yo no podía hablar con Arturo y que todo tenía que ser a través de ellos", sostuvo.

Cabe señalar que este viernes, Sandrino Vidal, hermano del jugador, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram refiriéndose en duros términos a su primo, por lo que Albornoz respondió que "es probable que, conociéndolos a ambos (Arturo y Sandrino), la información con la que ellos están tomando esas decisiones, es falsa, incompleta y poco precisa. No hemos tenido la oportunidad de juntarnos y aclarar lo que hay".

"Se niega rotundamente"

En el mencionado espacio, el familiar del "King" procedió a hacer un relato de los hechos, según su propia versión, y remarcó que "si nosotros estamos hablando del RUT que aparece en la querella, estamos hablando de la matriz de Arturo, donde yo nunca he tenido participación de esa empresa".

"Esa empresa tiene unos mutuos con manufacturas, que es una empresa de mi hermano, no es mía, pero donde yo ahí no tengo control, esas eran conversaciones entre ellos y son montos pequeños", manifestó.

No obstante, indicó que "si hablamos de Inversiones Vidal II, estamos hablando de otro RUT, no del que aparece en la querella. Ahí hay una falta de precisión por parte de los abogados que redactaron eso. Si vamos a Inversiones Vidal II, piensa en eso como un departamento que alguien se compra. Se compra un departamento, uno da el 20% de pie y el 80% se debe al banco".

"Aquí fue exactamente igual. Compramos ese predio, con un 80% de crédito y un 20% de pie. Esa deuda está detras del inmueble, detrás del activo. ¿Cómo el banco me va a dar 4 mil millones de pesos y me va a levantar la hipoteca del activo? Yo habría tenido que ir a pagar el activo al banco para que me lo levantara", detalló.

Por último, Albornoz negó haber solicitado dinero a nombre de una sociedad en la que Vidal tenía una amplia participación para invertir en una empresa propia: "Sí, se niega rotundamente", aclaró.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

