La querella de Arturo Vidal en contra de su primo Carlos Albornoz: esta es la pena que arriesgaría el acusado

05 may. 2022 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal presentó una querella en contra de su primo Carlos Albornoz Pardo, quien era su mano derecha en temas comerciales, y contra "quien resulte responsable", por los delitos de administración desleal y celebración de contrato simulado. A raíz de lo anterior, se reveló la pena que arriesgaría el acusado en caso de ser declarado culpable por la Justicia.

La querella

El texto fue ingresado por dos abogados del reconocido futbolista nacional en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y contempla supuestos traspasos de propiedades, solicitudes de préstamos y otras deudas.

Cabe señalar que fue en 2013 cuando el dos veces campeón de América y su primo -a quien solía llamar como tío- constituyeron una sociedad llamada "Inversiones Vidal SpA", la cual después modificó su nombre a "Vidal II SpA" para hacer usufructo de la compra de bienes.

A raíz de lo anterior, el mediocampista del Inter de Milán se quedó con el 99% de la propiedad y Albornoz con el 1%, instalándose así como administrador y gerente general.

Sin embargo, los abogados de Vidal acusaron que algunas acciones del primo fueron vendidas a su hermano, Víctor Albornoz. Por este motivo, la participación del "King" bajó a un 66% y el resto quedó repartido entre los hermanos.

Por otra parte, también se denunció que Albornoz se transfirió una parcela en una transacción equivalente a 7.000 UF (más de 200 millones de pesos), dinero que no habría ingresado a la propiedad.

En tanto, se acusaron préstamos de la banca, aunque sin consentimiento del futbolista, por 4 mil millones de pesos, los que habrían sido dirigidos a la sociedad "Manufacturas de Productos de Aluminio y Otros Ltda.", cuyo presidente es Víctor Albornoz y que tiene como socio a Carlos Albornoz.

¿Qué pena arriesgaría el acusado?

El abogado y especialista en Derecho Administrativo, Roberto Garrido, se refirió a esta causa y señaló que quien resulte culpable podría, incluso, ser sentenciado a la pena de cárcel.

"Esto se trata de un delito de reciente consagración en el derecho penal chileno y que vino a suplir las lagunas que dejaba el tipo penal de la apropiación indebida", explicó el letrado a LUN.

En este sentido, indicó que "para el caso de personas que otorgan mandatos de administración se configura el delito, cuando abusando de la confianza depositada, la persona que ejerce la administración realiza acciones u omisiones en perjuicio del patrimonio del mandante o representado, como habría ocurrido con los familiares de Arturo Vidal".

No obstante, se reveló que la pena para este tipo de delitos puede ser hasta de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde los 3 años y un día, hasta los cinco años.

Por último, el abogado Andrés Sepúlveda recalcó que "todos los delitos patrimoniales y, en particular, defraudaciones, tienen una baja penalidad, porque no son delitos violentos y no hay un bien jurídico extremadamente valioso".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Arturo Vidal