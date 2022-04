La mala información: el factor común en los errores de Izkia Siches

26 abr. 2022 - 16:05 hrs.

“Voy a consultar, no tengo esa información en este momento", fue la escueta respuesta que la ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, entregó la mañana de este martes a la prensa al ser consultada por si el Gobierno se querellará por un saqueo en un supermercado de Talagante, antes de iniciar el consejo de gabinete con el que retomaría sus funciones como la principal secretaria de Estado y tras una serie de errores que en la práctica la marginaron estas últimas semanas del quehacer político y legislativo del Gobierno.

Siches no acudió la semana pasada al Congreso cuando se votaron los dos proyectos de ley sobre el quinto retiro de los fondos de pensiones y el de retiro acotado propuesto por la administración Boric, ambos rechazados por la Cámara de Diputados.

Su reaparición este martes había sido precedida por una entrevista del domingo a El Mercurio en la que descartó haber pensando renunciar, producto de la versión equivocada entregada a los diputados respecto de que durante el Gobierno de Piñera “un avión de deportación no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país”. La ministra calificó el asunto como una “chambonada” y dijo que el Gobierno anterior "tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo”.

Lo cierto es que los venezolanos nunca abordaron el avión, porque el gobierno de Maduro no autorizó el arribo de los deportados y estos fueron reintegrados al penal en Arica donde estaban privados de libertad (vea aquí la historia).

Su versión debió ser prontamente desestimada y de hecho la ministra debió ofrecer disculpas en su cuenta de Twitter al admitir que en “la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo”.

La referencia al avión con los venezolanos deportados ya había sido entregada el 1 de abril a El diario de Atacama, sin que nadie de su ministerio o de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) se percatara del error de la jefa de gabinete, realizando un pronto control de daño que la hubiera salvado de inmediato de ese desaguisado.

¿Desinformada del saqueo?

La pregunta que se levantó la mañanade de este martes, una vez que la ministra Siches asegurara que no contaba con los antecedentes del saqueo al supermercado Tottus, fue si disponía o no realmente de esa información. Si así fuera, el error nuevamente sería parte de su equipo de asesores que no le informaron oportunamente de este hecho en el que hubo 48 detenidos por saqueo, robo en lugar habitado y por receptación.

“Voy a consultar, no tengo esa información en este momento. Hemos estado al calor de las movilizaciones. Consulto y les transmito esa información”, se limitó a decir. Pero luego en el punto de prensa que dio antes de las 13:00 horas no abordó el tema, por lo que se desprende que el Gobierno aún no ha tomado la decisión de querellarse por la Ley Anti Saqueos.

Las reacciones no se hicieron esperar y los diputados UDI del distrito 14 Juan Antonio Coloma y Henry Leal advirtieron que “con la violencia y los saqueadores no se puede titubear, y el Gobierno tiene la obligación de querellarse por estos hechos”.

“Cuando estamos hablando de saqueadores y ladrones, tenemos que actuar con todo el rigor de la ley. El Gobierno no puede titubear ni ser blandos con estos delincuentes, y tiene el deber de ocupar todas las herramientas que el Estado de Derecho le otorga”, afirmaron los diputados Coloma y Leal.

El equipo jurídico del Ministerio del Interior, dirigido por la abogada Camila Barros, debió haber analizado durante la mañana la posibilidad de querellarse por el saqueo, pero hasta ahora no se conocen los detalles por no haberlo hecho. Lo que sí está claro es que durante el Gobierno de Sebastián Piñera, el Congreso aprobó la Ley Anti Saqueos y el Frente Amplio la votó a favor, aunque después los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson admitieron que fue un error pues buscaba criminalizar la protesta. Esa puede ser unas de las razones que pudiera haber pesado a la hora de decidir qué hacer en esta ocasión.

Los otros errores

La ministra Izkia Siches tuvo una mal debut en la primera semana de Gobierno al tratar de intentar ingresar a Temucuicui, ya que fue recibida con disparos al aire y con cortes de caminos. Eso también le significó replegarse de sus actividades.

Lo que habría sido un paso importante para el diálogo que quería instaurar en el Wallmapu, como originalmente llamaba a la macrozona sur, se transformó en un duro revés. De inmediato vinieron las críticas sobre la “improvisada” visita de parte de uno de los dueños de casa, Marcelo Catrillanca, padre del comunero Camilo, muerto por Carabineros.

Además, la ministra ha entrado en contradicciones con su subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en torno a la definición de “presos políticos” de La Araucanía. Mientras su subalterno dijo que no existían, la ministra discrepó de Monsalve. En la entrevista de este domingo, Siches le bajó el perfil al decir que se trataban de “diferencias menores”. Y al consultársele por su versión sobre el vuelo con venezolanos, Siches aseguró que “estaba absolutamente convencida de que la información transmitida era verdad. La templanza es mi nueva compañera”.

Otro de los errores cometidos por Izkia Siches ocurrió en pleno consejo de gabinete del 25 de marzo en Cerro Castillo de Viña del Mar. Allí, sin tener todos los antecedentes a la mano, se precipitó en calificar como "gravísimo" el disparo percutado por un policía a un joven en medio de una marcha estudiantil. Sin embargo, nuevamente la ministra se había equivocado, pues quien recibió el proyectil no era un estudiante, sino un joven que -al percatarse de que un grupo de personas estaba agrediendo al carabinero-, se acercó a la turba y recibió el disparo. Fueron los registros difundidos ese fin de semana los que obligaron a la ministra a desdecirse e incluso ir a visitar al policía en el día del Joven Combatiente, luego de que éste fuera dejado en libertad por actuar en legítima defensa.

"No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o más grave: la golpiza a nuestros funcionarios de Carabineros", dijo en esa oportunidad. Esa versión no se condice con lo que hasta ahora el Ministerio del Interior ha resuelto con el saqueo al supermercado de Talagante y a otros negocios.

Todo sobre Izkia Siches