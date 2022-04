Las pruebas que inculparon a Zepeda como responsable de la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki

13 abr. 2022 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Zepeda, el único sospechoso de la desaparición y muerte de la japonesa Narumi Kurosaki en Francia, fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel. Pese a haber insistido en su inocencia, fueron varias las pruebas las que lo involucraron a él como el responsable.

"Voy a hablar en francés. Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, nunca quise estar en medio del dolor de mi propia familia, nunca quise estar en medio del dolor de mí mismo. No soy la persona que me gustaría ser, pero yo no soy el asesino de Narumi", fueron las palabras del chileno a tan solo horas del veredicto, alegando su inocencia.

Y es que pese a la sentencia, todavía hay incógnitas, como por ejemplo qué es lo que sucedió con Narumi, y dónde se encuentra el cuerpo de la joven. Pese a ello, todas las prueban apuntaban a Zepeda como el culpable.

GPS y residencia de Narumi

Hubo dos pruebas directas que lo apuntaban a él como el responsable de la desaparición de la joven de 28 años. Estas eran los videos que lo situaban en la residencia estudiantil de la joven, antes y el mismo día de su desaparición.

Por otro lado, está la locación del GPS que Zepeda arrendó en su última visita a Francia y donde se encontraría con Narumi por última vez.

"El hecho de que el GPS del vehículo se posicione en la residencia de Narumi ese día es una prueba directa también", indicó Rodrigo Lazo, exfiscal y abogado.

Pese a que esto tampoco entregaba indicios de qué es lo que sucedió con la joven y no existe una prueba flagrante como tal, esto ya lo posicionaba como involucrado dentro del caso.

Mensajes, traducciones y compras

También hubo señales que estarían ligadas al hecho y que presentan un orden lógico. Estas fueron los mensajes sospechosos en redes sociales que Narumi envío a sus amigos y familiares, cuando ya estaba desaparecida, las solicitudes de traducción al japonés de frases que aparecieron en su teléfono y compras de Zepeda.

En tanto, no sería lo único. También se sumaría la ruta del celular de Kurosaki, que fueron las mismas de Zepeda, además de movimientos bancarios días después de su desaparición el 4 de diciembre del 2016.

"Esa prueba nos da un indicio para los efectos que, si nosotros echamos para atrás en el tiempo el comportamiento de ese celular de Narumi, se enviaron ciertos mensajes, mensajes que fueron traducidos por japoneses, iban destinadas a ocultar la desaparición de Narumi", agregó el fiscal.

Apelación

Finalmente, aunque se haya dictado la sentencia para Zepeda, la defensa del chileno tendrá un plazo de 10 días para apelar la decisión de la corte. En tanto, recién cumpliendo la mitad de la condena, podría obtener el beneficio de pasar el resto de la pena en Chile.

