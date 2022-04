"No se le ve ninguna emoción": la reacción de Nicolás Zepeda tras ser condenado por el asesinato de Narumi Kurosaki

12 abr. 2022 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un largo juicio que se vivió desde marzo del presente año, donde se mostraron diversas pruebas y testimonios, este martes Nicolás Zepeda fue declarado culpable de la desaparición y asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki, y condenado a 28 años de cárcel y el pago de una indemnización.

Durante la última jornada, el acusado fue observado por todos los asistentes, incluidos sus padres. Ante esta situación, la periodista Gabriela Bravo que asistió a todas las audiencias en Francia, describió en el matinal Mucho Gusto la actitud del chileno ante el veredicto de los jueces.

¿Cuál fue su reacción?

La profesional reveló detalles sobre la actitud del acusado al momento de ser condenado, reacción que causó impacto por su "serenidad".

Antes del veredicto, la periodista detalló que Nicolás “se notaba un poco inquieto, recordemos que él viene con mascarilla, entonces solo se le ven los ojos, pero estaba tragando saliva, se le veía un poco más inquieto de lo habitual”.

Sin embargo, al momento de dar la sentencia “vuelve este personaje de calma, serenidad, no se le ve ninguna emoción, no rompe en llanto, no hace ningún tipo de gesto y sigue con la misma actitud con la que escuchó todo este juicio por el asesinato de Narumi Kurosaki”, explicó Bravo.

A esto se le suma que, cuando los jueces se tomaron el tiempo de dictar la indemnización hacia la familia de la víctima, Nicolás Zepeda no tuvo ningún contacto con ninguna persona a su alrededor, solo con sus abogadas.

“Miraba a un punto fijo, pocas miradas hacia sus padres. (No hubo) ningún diálogo entre los padres de Nicolás Zepeda y Nicolás en el momento de estar en el juicio. Luego, Nicolás solo se comunicó un poco con sus abogadas”.

Actitud fría

De acuerdo a la periodista, Nicolás Zepeda siempre mantuvo una actitud “fría” sin emociones, a pesar de que se le condenó a 28 años de cárcel.

“Esta actitud que mantuvo desde el inicio de este juicio, se mantuvo ahora que conocimos el veredicto bastante duro, porque para la justicia francesa 28 años es una pena bastante dura”, finalizó la periodista.

