En medio de una inflación histórica en Chile: Crece tensión por futuro del quinto retiro

09 abr. 2022 - 20:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se votará en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa por el quinto retiro, que en el caso de aprobarse dejaría al 45% de los cotizantes sin fondos.

Se teme que ante una eventual aprobación de la medida, el precio de los productos de la canasta familiar básica, que están al alza hace un tiempo, se disparen aún más por la inflación.

¿Cómo podría afectar esto al bolsillo de los chilenos?

La inflación en Chile se disparó llegando a un 9,4%, lo que provocó un aumento sostenido en el precio del pan, el aceite, las bencinas, y otros productos, durante las últimas semanas.

Si bien, los factores que provocaron la inflación son varios, uno de ellos, es el retiro de los fondos de AFP realizado por los cotizantes en el pasado, tras los tres proyectos anteriormente aprobados.

"El año pasado ya terminamos con una inflación más alta de lo esperado, y el Banco Central en su informe de diciembre señaló que uno de los principales causantes de esa mayor inflación del año pasado, fueron justamente los retiros", explicó el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores.

"Probablemente con un quinto retiro la inflación se va por arriba del 10%", agrega.

Menos cotizantes pueden retirar

Realizar retiros de los fondos previsionales es una opción que cada vez tienen menos cotizantes, ya que, un aproximado de 2 millones de cotizantes ya quedaron sin saldo en sus cuentas, con un quinto retiro, esta cifra se elevaría a 5,1 millones de chilenos en esta condición, es decir, el 45% del total de afiliados.

Sin embargo, esto no implica que existan parlamentarios a favor de la medida, como es el caso del diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, quien manifestó que: "Ante un Gobierno que no escucha, que no entiende, que cree que con anuncios los chilenos comen, y efectivamente los chilenos no tienen cómo llegar a fin de mes, se hace más urgente que nunca avanzar con el quinto retiro".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP