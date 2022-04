Realizan primera manifestación por el Rechazo a una nueva constitución en Providencia

09 abr. 2022 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, se registró una manifestación en las calles de Providencia por el rechazo a una nueva constitución, de cara al plebiscito de salida del borrador escrito por la Convención Constitucional.

Evento de apertura

La marcha se convocó cerca de las 11:00 de la mañana en plaza Pedro de Valdivia, con el objetivo de denunciar que, según los manifestantes, la nueva constitución "se está haciendo para unos pocos".

Los ciudadanos por el rechazo señalaron que la manifestación se trató de un evento de apertura, ya que seguirán movilizados de cara al plebiscito de salida que se desarrollará en el 4 de septiembre.

Asimismo, indicaron que ya tienen una agenda programática con distintas actividades, y no solo en la región Metropolitana, sino también en el resto del país.

¿Qué dijeron los manifestantes?

"Hay mucha gente que dice que esperemos que terminen el texto, pero ya tiene más de 150 artículos y me preocupa el daño que están haciendo al poder judicial. También, las pocas limitaciones con respecto al aborto", expuso uno de los manifestantes.

En tanto, una mujer presente en la marcha sostuvo que "lo que más me importa es la libertad sin la intervención del Estado. No tiene ningún derecho de manejar mi vida y decidir por todo lo que yo quiera en la educación y religión".

Finalmente, otra asistente dijo que "lo que me cargó fue el tema de que los padres ya no tienen el derecho de educar a sus hijos y, por lo tanto, se lo van a dar al Estado, y ya sabemos que el Estado no sabe administra nada. Y lo otro, es que nos quiten el derecho a la propiedad".

