Aumento del sueldo mínimo a $400 mil: conoce cómo se podría implementar la medida

08 abr. 2022 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Gabriel Boric anunció que enviarán un proyecto de ley que sube el sueldo mínimo de 350 mil a 400 mil pesos, como parte del paquete de medidas económicas para sopesar la inflación que actualmente se vive en el país.

¿Qué dijo el Gobierno?

Actualmente, son cerca de 800 mil personas las que reciben el sueldo mínimo, las que se verán beneficiadas por este reajuste de 50 mil pesos a sus sueldos.

"Para aumentar significativamente el salario mínimo, nuestra meta como Ejecutivo es llegar a los 400 mil pesos este año", fueron las palabras del Mandatario, comprometiendo una ayuda a los bolsillos de los chilenos.

"Podría ser un poquito más"

Si bien la ciudadanía agradece estas medidas que tienen como objetivo aliviar el bolsillo de los bolsillos, aun así sugieren que podría ser un poco más el monto, más considerando que el costo de la vida ha aumentado exponencialmente.

"Es buena la idea, pero igual podría ser un poquito más, la gente en verdad lo necesita", sugieren algunos, mientras que otros señalan que sería insuficiente, ya que "un arriendo cuesta 450 y si el mínimo es 400, ¿con qué comes?"

Asimismo, no faltaron las críticas: "Cómo les va a alcanzar si a mí no me alcanza con 550 mil pesos que recibo" y que "deberían ser como 600, para pagar 400 de arriendo y vivir con 200".

¿Cómo se podría implementar?

El gobierno deberá enviar lo antes posible el proyecto al Congreso, el cual permitiría el reajuste del sueldo mínimo con un alza de 50 mil pesos para lograr la cifra prometida.

No obstante, tendrán dos opciones para llevar a esta cifra: podrán optar por proponer los 50 mil pesos de una sola vez o concretar el alza de 25 mil pesos en un primer periodo, para luego sumar otros 25 mil pesos a fin de año.

Esto aún no está confirmado, ni tampoco especificado. Esta posible alza por parte sería para no afectar a las pymes que recién se están "recuperando" tras la crisis del estallido social y, actualmente, la pandemia del coronavirus.

"La mecánica en torno de si va a hacer en una o dos tandas, así como también el apoyo a las pymes, es parte de las definiciones que haremos dentro de los próximos días, porque definitivamente el proyecto de ley tiene que ser presentado durante este mes", afirmó la ministra del trabajo Jeanette Jara.