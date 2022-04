"Tuve una disputa con mi novio": las traducciones al japonés que pidió Zepeda y que lo complican en juicio por Narumi

07 abr. 2022 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves continúa el juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de la joven Narumi Kurosaki en 2016, audiencia en que declararon unas amigas japonesas del chileno, a las que le pidió algunas traducciones al idioma del país asiático.

"Me pidió traducir unas frases en japonés"

Megumi Sugisaki, fue una de las jóvenes a las que Zepeda le pidió traducir algunas frases.

“En octubre o tal vez noviembre 2016 Nicolás Zepeda me pidió traducir unas frases en japonés”, indicó la joven.

“Voy a tomar el tren porque me voy de viaje, no voy a poder usar el wifi” o "tuve una disputa con mi novio", fueron algunas de las frases que le pidió traducir.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2016, Nicolás le solicitó a Megumi que borrara sus conversaciones.

En ese momento, “sin entender la razón de por qué me había pedido que borrara nuestros mensajes, me sentí utilizada”, señaló la joven.

"Me dijo que estaba en Chile y que estaba aprendiendo japonés"

Rina Sakamaki fue otra amiga de Nicolás a la que le solicitó algunas traducciones. Ella conoció a Zepeda en Japón a través de otro amigo chileno llamado Benjamín.

Fue el 11 de septiembre que Nicolás contactó a Rina por mensajería: “Me saludó, me dijo que estaba en Chile y que estaba aprendiendo japonés”.

“Me preguntó ‘¿cómo se dice que me voy de viaje?, y luego me preguntó ‘si tú fueras de viaje, ¿cómo lo dirías?’”.

También le preguntó “¿cómo se puede decir en japonés 'hace poco que tengo un novio'?".

“Pensé que Nicolás me iba a preguntar cosas más seguido porque quería aprender japonés, pero fue la primera y última vez que me escribió”, comentó la joven.

A ella Nicolás también le pidió que borrara sus mensajes, pero además, que le enviara un pantallazo como prueba de que lo había hecho.

Por otra parte, Rina declaró que fue el mexicano Rafael Cisneros, un conocido de ella y Nicolás, quien se dio cuenta de que los mensajes que ella tradujo para Zepeda eran los mismos que recibió la familia de Narumi.

Las primeras sospechas contra Zepeda

En la audiencia, también habló el encargado de los estudiantes japoneses en Besanzón, Francia, quien fue la primera persona en ese país que hizo la conexión entre la desaparición de Narumi y Nicolás Zepeda.

Él, tras la desaparición de la joven, llamó por teléfono a Zepeda y le preguntó si había visto a Narumi, a lo que el chileno le respondió que no y que no tenía noticias de ella, aunque no le comentó que había estado en Francia o Europa. Además, le envió una fotografía con una bandera chilena para demostrar que estaba en Santiago.

Posteriormente, tras el primer llamado, llamó por segunda vez a Zepeda y le pidió que prendiera la cámara de su teléfono. Nicolás accedió y le preguntó a la gente que pasaba, que le dijeran dónde estaban y estos señalaron que en Santiago de Chile, sin embargo, ya era 15 o 16 de diciembre, fecha en que estaba de regreso en el país.

