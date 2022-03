Siches contra campaña "es mi plata" de las AFP por propiedad de los fondos: "No sirve y además es profundamente falso"

¿Qué pasó?

En medio de la controversia en el oficialismo por un posible quinto retiro de fondos previsionales, la ministra del Interior, Izkia Siches, criticó a las AFP durante su intervención en un foro de Icare.

¿Qué dijo Siches?

La secretaria de Estado criticó a las AFP que han puesto publicidad en los medios de comunicación recordando a la gente que el dinero de los ahorros es de las personas.

“Si hay algunos que creen que en la medida que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistema de seguridad social, vamos a salir adelante, me parece fútil, que no sirve y además es profundamente falso”, indicó.

Los dichos de Jadue contra Marcel

Una de las últimas polémicas al interior del oficialismo la protagonizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El jefe comunal, había señalado que "hay un incremento significativo en el costo de la vida” y advirtió que “me parece, no solo difícil, sino que casi impresentable, que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable".

Sin embargo, tras ser consultado, Marcel tomó distancia manifestando que "yo no comento las declaraciones del alcalde Jadue".

Los proyectos de quinto retiro

Actualmente, hay siete proyectos que tienen como objetivo lograr un quinto retiro de los ahorros previsionales de las AFP. Entre estos, existe una iniciativa, propuesta por el diputado Gaspar Rivas, que consiste en que se reintegren las pérdidas de dinero de los afiliados.

Pese a ello, la intención de la comisión de Constitución es fusionar todos los proyectos presentados. No obstante, el propuesto por el diputado Rivas, no podrá ser parte de un último proyecto debido a sus condiciones.

Un caso similar será para la propuesta del diputado RN, Jorge Durán, quien envió un proyecto que pretende el retiro del 100% de los ahorros de los trabajadores.

