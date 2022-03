"Esto debe discutirse": Jadue tilda de "casi impresentable" que Gobierno de Boric rechace un quinto retiro

¿Qué pasó?

Este miércoles, el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, dirigió sus dardos al Gobierno de Gabriel Boric, debido a su postura respecto a los proyectos de quinto retiro de fondos de pensiones.

¿Qué dijo Jadue?

En conversación con Radio Universo, jefe comunal y militante del PC señaló que él, durante su campaña presidencial, se mostró contario a la extracción de dichos fondos, argumentando que los trabajadores no podían pagar el costo de la crisis económica.

En el marco de lo anterior, expresó que "terminé entendiendo que los retiros eran necesarios porque había una situación económica que el gobierno de la derecha no había sabido abordar de manera oportuna ni de manera suficiente. Yo creo hoy día que las condiciones no han cambiado significativamente".

En esta línea, Jadue destacó que "no han cambiado las condiciones para negarse de primeras al quinto retiro (...) esto debe discutirse".

"Impresentable"

“Me parece, no solo difícil, sino que casi impresentable, que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Aquí hago un llamado al Gobierno a reflexionar”, agregó.

En el mismo sentido, el jefe comunal de Recoleta señaló que "una de las cosas básicas que se exige en política es consistencia lógica y, por tanto, veo muy difícil lograrle explicar a la gente que la misma coalición que aprobó cuatro no apruebe el quinto y además todos se van a preguntar qué es lo que están cuidando".

"Tendrán que explicar de mejor manera"

“Tendrán que explicar de mejor manera a la gente cuáles son las condiciones que han cambiado para rechazar lo que antes aprobaron. Yo tengo mis serias dudas de que las condiciones hayan cambiado", expuso Jadue.

Al mismo tiempo, agregó: "Me parece que cuidar al mercado de capitales y a las AFP no estaba dentro de los planes del gobierno, al menos no del programa y creo que alguien va a tener que salir a explicar un cambio tan drástico de opinión respecto de un mes atrás o dos meses atrás".

