Izkia Siches critica al sistema judicial: "Si pillo a una persona en Las Condes, es rubio y con apellido, no pasa nada"

¿Qué pasó?

Este jueves, la ministra del Interior, Izkia Siches, participó en Agenda Política, de Icare, donde repasó distintos temas que han marcado la instalación del nuevo Gobierno, y en particular algunos que son relevantes en su cartera, haciendo especial análisis al sistema judicial chileno, al que criticó por generar, según ella, segregación.

¿Qué dijo sobre Wallmapu?

En relación con la situación de Wallmapu, en la Región de La Araucanía, la secretaria de Estado señaló que "o primero es que necesitamos un diagnóstico común y por eso es que hemos propuesto que una de las miradas para poder partir este trabajo es poder tener una comisión de verdad histórica, poder tener un relato común como Chile, donde participen todos los actores, víctimas mapuche y no mapuche, y que reconozcamos la falencia del Estado".

Tras esto, añadió que "distintos informes internacionales hablan de la arcaica relación que tiene el Estado de Chile con sus pueblos originarios y tenemos particularmente en este territorio una distancia y una sensación de que el Estado, primero, no cumple sus compromisos y segundo, es un Estado que no logra hacerse cargo en una relación que sea integradora, respetuosa, que contemple la incorporación de nuestros pueblos originarios al ecosistema que habita nuestro país".

Beneficios carcelarios

Posteriormente, la titular de Interior respondió a un comentario de Hernán Larraín Matte respecto a la decisión de la justicia de otorgar el beneficio de libertad dominical a condenados por caso Luchsinger Mackay.

Ante esto, Siches señaló: "¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno".

En esta línea, ejemplificó señalando que "si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad".

"Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal", concluyó.

Relación con los empresarios

En cuanto a los cambios que quiere introducir el Gobierno y cómo articularán la relación, por ejemplo, con los empresarios, Siches sostuvo que "es muy interesante, sobre todo en este seminario, porque obviamente sabemos que estos cambios no pueden ocurrir sin que todos los actores de la sociedad participemos".

De todas formas, agregó que la idea es que el empresariado "colabore en lo que requiere nuestro país. Hay una agenda abierta que esperamos que sea conjunta, efectiva y en donde existan continuos espacios de diálogo para buscar las mejores horizontes para nuestro país".

