7 proyectos para un quinto retiro: uno de ellos busca que se reintegren pérdidas de los cotizantes

¿Qué pasó?

Actualmente, hay siete proyectos que tienen como objetivo lograr un quinto retiro de los ahorros previsionales de las AFP. Entre estos, existe una iniciativa, propuesta por el diputado Gaspar Rivas, que consiste en que se reintegren las pérdidas de dinero de los afiliados.

¿Qué dijo Rivas?

"Este proyecto de ley establece que las administradoras de fondos de pensiones deberán reintegrar todo el dinero que se esfumó por concepto de pérdidas de las cuentas de los trabajadores", indicó el parlamentario del Partido de La Gente.

Pese a ello, la intención de la Comisión de Constitución es fusionar todos los proyectos presentados. No obstante, el propuesto por el diputado Rivas, no podrá ser parte de un último proyecto debido a sus condiciones.

Un caso similar será para la propuesta del diputado RN, Jorge Durán, quien envió un proyecto que pretende el retiro del 100% de los ahorros de los trabajadores.

¿Qué opina la gente?

La postura ciudadana se mantiene en que un quinto retiro puede ser perjudicial, más considerando la alta inflación que ha afectado los precios de la canasta familiar. Sin embargo, no lo descartan para aquellos que sí lo puedan necesitar.

"Por mi parte no lo sacaría, pero sé que es necesario para algún tipo de gente", indicó uno de los consultados. En tanto, otra afiliada señaló que "lo sacaría porque en realidad me hace falta, pero no es conveniente sacarlo".

Por último, otro ciudadano indicó que no lo haría "porque si hay quinto retiro, va a haber más inflación".

Discusión en el Congreso

Este miércoles se discutirán estos siete proyectos de un eventual quinto retiro de los ahorros de las AFP, discusión que pretende "fusionar" estas iniciativas para presentar un solo proyecto final.

"El Congreso Nacional tiene la posibilidad de discutir todas las iniciativas legales que se presentan por las parlamentarias y parlamentarios. Vamos a acordarlo el día miércoles. Tenemos una jornada en la Comisión de Constitución para ver cuál va a ser la tramitación de todos los proyectos", señaló la presidente de la Cámara de Constitución, Karol Cariola.

Alternativas del Gobierno

Recientemente, el Gobierno de Boric le cerró la puerta a un posible quinto retiro, asegurando que se tiene en mente otras reformas y otro tipo de ayudas que protejan la economía y, en consecuencia, también las pensiones de los chilenos.

"Nuestro principal interés está en lo de fondo, que es reformar el sistema de pensiones. Entre otras cosas, deben quedar fondos para una eventual reforma de pensiones, y de eso tenemos que hacernos cargo", indicó la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, planteando un cambio total a este sistema.

Sin embargo, el diputado Juan Antonio Coloma, señaló que, respecto a la postura de Jara, "nos dice que hay que guardar plata para la reforma. La ministra nos ha amenazado con expropiar la plata de los ahorros de los trabajadores".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP