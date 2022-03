"Falta de ética y empatía": denuncian discriminación contra estudiante por su aspecto físico en el Metro

¿Qué pasó?

Una denuncia por discriminación es la que recayó sobre una funcionaria del Metro de Santiago, quien se habría referido al aspecto físico de una escolar que intentaba ingresar al tren subterráneo en estación Lo Prado, en la comuna del mismo nombre.

La denuncia

El hecho se conoció a través de redes sociales, donde la hermana de la menor afectada relató que la mañana del miércoles acompañó a la joven a tomar el metro, pero como no cuenta con pase escolar, solicitó que la dejaran ingresar con un certificado de alumna regular.

“Me acerqué a esta señora en Metro Lo Prado Línea 5 el día de hoy 16 de marzo alrededor de las 08:00 am a conversar de buena fe, pidiéndole por favor si podría dejar a mi hermana estudiante pasar con certificado de alumno regular, ya que no cuenta con su pase aún. No todos los días podemos pagar su pasaje de adulto y el pase está agendado para abril”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Me dice que mi hermana con lo gorda que está debiera pagar el pasaje y no comer tanto, además de gritarnos que no nos va a dejar pasar mientras nos grababa”, agregó.

Asimismo, dijo que “Dios es testigo de que le hablé calmadamente hasta que dio ese argumento de la obesidad. Es una pena que personas como estas estén a cargo de personal, falta de ética y empatía obvio”.

“Me dio impotencia que dijera que dejará de comer para pagar su pasaje, mi hermana tiene problemas desde muy niña con su peso y siempre mujeres son las que se burlan de ella”, finalizó.

Manifestación

Además, tras conocerse el hecho se realizó una manifestación en contra de los trabajadores en la misma estación donde fue discriminada la estudiante.

La respuesta de Metro

Por su parte, desde Metro señalaron que para ellos “la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas son valores intransables y rechazamos cualquier tipo de discriminación”.

“Por eso, sobre el caso denunciado en estación Lo Prado, estamos haciendo la investigación para definir las acciones que correspondan”, finalizaron.

Todo sobre Metro de Santiago