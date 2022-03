Joven estudiante tras discriminación en el Metro: "El físico es de uno y las personas no saben lo que uno vive a diario"

Por redes sociales se dio a conocer un caso de discriminación de parte de una funcionaria de Metro contra una estudiante de enseñanza media que intentó ingresar a la estación Lo Prado sin portar su pase escolar, refiriéndose a su peso.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles cuando María Fernanda, de 19 años, se dirigía al colegio, quien por no contar con el pase escolar, presentó un certificado de alumna regular, ya que su familia no tiene recursos económicos para costear el pasaje diario de adulto.

"Me impresionó su respuesta"

En la estación, según relató Jennifer, su hermana, le habrían impedido pasar con el documento, por lo que decidió acudir para resolver el asunto.

Al respecto, Jennifer explicó en Mucho Gusto que "el día de ayer durante la mañana recibo una llamada de mi hermana, muy angustiada, diciéndome que no la querían dejar pasar en el metro Lo Prado. Me acerco al metro muy calmada, conversando con la señora que aparece en el video y, cuando me doy cuenta de que no logro ningún diálogo con ella, me voy".

"En eso que me voy, esta señora sigue gritando y empieza a hacer señas como de lo gorda. Yo me devuelvo y me dice ‘con lo gorda que está tu hermana, que deje de comer y que guarde su plata para el pasaje’. Yo quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, atiné a seguir grabando porque de verdad que me impresionó su respuesta, no lo podía creer", agregó.

"Yo le dije, después de terminar de grabar ‘¿sabe qué señora?, yo no vine a conversar con usted por el cuerpo o por cómo nos alimentamos, solo vine a pedirle de buena fe que dejaran pasar a mi hermana hasta que tuviera su pase'. Yo estaba a punto de llorar de la rabia, por no reaccionar de otra forma, porque la única perjudicada habría sido Fernanda y yo", expuso.

"Yo le dije (a María Fernanda) ‘te voy a ir a dejar todos los días al Metro, si todos los días tengo que grabar, si todos los días tengo que pelear, si tengo que agarrarme, en algún momento lo voy a hacer’ porque no hay solución hasta que llegue su pase escolar y no tenemos todos los días para pagarle adulto".

Por otra parte, sostuvo que "aunque la gente se burle, nos vean gordas y nos digan ‘pero tienen todos los días para comer, dejen de comer’, esa no es una respuesta".

El testimonio de la afectada

En tanto, María Fernanda, señaló que "llamo a mi hermana y le digo que me sentí muy discriminada en el sentido de que no me crean que soy escolar, porque como soy más grande nunca me creen que soy escolar".

"La gente es así, siempre me han mirado raro porque siempre he sido gordita, siempre he vivido con ese tema (...), por último de un niño me espero que se burle del físico de una joven, ¿pero de una señora ya adulta?", expresó.

La joven descartó que sufriera bullying en el colegio, sin embargo, afirmó que el problema "fue más de niña, que desde chica he sufrido los tratos de gorda, que anda a verte a no sé qué, pero es un tema que yo siempre he sido así, no es que yo quiera ser así. Yo he tratado miles de veces de bajar, de verme, pero no puedo, ya me tengo que aceptar así porque me cuesta".

"Cuando la gente me dice esas cosas igual me da pena, pero eso me hace ser más fuerte y decirle a todas las personas que sufren esto, que sean fuertes, que no por tener un físico, así vamos a ser menos, todas somos lindas, flacas, gordas, todas somos iguales", relató.

En esa línea, remarcó que "el físico es de uno y las personas no saben lo que uno vive a diario o los problemas que vienen de antes (...), tengo que ser fuerte y hablarle a las otras personas para que ellos sepan que esto no es un delito o algo malo ser sobrepeso, quizá en la salud sí, pero aun así no te pueden tratar mal por tu físico".

