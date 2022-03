"Les rogué que no me hicieran nada porque soy mamá": La dramática petición de profesora en medio de una encerrona

En la tarde del pasado lunes, una profesora del Colegio Las Rojas, de la comuna de La Serena, fue víctima de una encerrona por parte de un grupo de delincuentes, a los que les realizó una desesperada petición para poder llegar sana y salva junto a sus hijos.

La situación ocurrió en la localidad rural Las Rojas, ubicada en el sector de Las Compañías, desde donde los sujetos huyeron con el automóvil, que fue recuperado por Carabineros en la noche del mismo día y devuelto a su dueña el pasado martes.

"Les rogué que no me hicieran nada porque soy mamá"

Según informó el Diario El Día, la docente decidió mantener su identidad bajo reserva y contó que el delito ocurrió cuando salía de una reunión en el colegio. Fue en ese momento en que se acercaron entre tres a cuatro sujetos.

"Vi que venían a asaltarme y subí los vidrios, pero no alcanzaron a llegar hasta arriba. El que estaba por el lado del piloto sacó una pistola del pantalón, la empezó a mostrar y metió la mano por el vidrio, yo le ofrecí la cartera y le decía que me dejaran tranquila porque soy mamá y necesitaba llegar a la casa, pero nada", relató la docente", relató.

En esas circunstancias, la apuntaron directamente con el arma. "Cuando me estaban quitando (el auto) lo único que les rogué fue que no me hicieran nada porque soy mamá, pero a ellos les da lo mismo", recordó.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Andrés Morales, comisario de Servicio de la Sexta Comisaría de Las Compañías, precisó que "se trató de un robo con intimidación que afectó a una profesora, quien fue interceptada a la salida del colegio en el sector de Las Rojas, y la intimidaron para robar su auto".

"Como carabineros de la Sexta Comisaría de Las Compañías, le entregamos apoyo y contención inmediata, trasladándola además a la Comisaría, y cursando la denuncia para activar el encargo del vehículo para su búsqueda", sostuvo.

"Es relevante decir, además, que durante los últimos meses hemos intensificado nuestra presencia en el sector rural, incluido Las Rojas, a través de una patrulla permanente, y que seguiremos trabajando en terreno para que los vecinos se sientan seguros", agregó.

En tanto, en el mismo medio antes señalado, la policía uniformada preciso que el automóvil fue encontrado a las 23:00 horas del mismo lunes en el antejardín de un inmueble, ubicado en el pasaje Tila Botarro, que aparentemente estaba sin habitantes.

"Me siento tremendamente vulnerable"

Al ir a buscar el vehículo, la profesora manifestó: "Me siento tremendamente vulnerable".

"Nosotros trabajamos en una comunidad muy pequeña, los profesores del Colegio Las Rojas somos muy queridos, muy cercanos a los niños y a las familias, entonces ellos nos protegen. Cuando pasó todo esto fue una apoderada la que me apoyó, me contuvo, con unos alumnos que estaban fuera del colegio en ese momento, junto a colegas que salieron súper rápido", dijo.

Además, aseguró que sus colegas también se encuentran asustados por la situación.

"Sabemos que Carabineros hace todo lo posible, pero falta mayor vigilancia, estamos cerca de la ciudad, pero a la vez demasiado lejos. Estamos muy abandonados en muchas cosas, de verdad que estoy aterrada, nunca me imaginé que me iba a pasar algo así", expresó.

Los delincuentes habrían participado de otro delito

La Fiscalía Regional de Coquimbo señaló que este hecho está siendo indagado a través de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, se señaló que el mismo día de esta encerrona los delincuentes habrían estado involucrados en otro intento de robo en el sector de Algarrobito, lo que aún no ha sido esclarecido.

"Ya se han coordinado con la Policía de Investigaciones, la realización de diligencias para poder identificar a los autores de estos ilícitos", afirmó el fiscal Freddy Salinas.