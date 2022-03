Padre de Camilo Catrillanca tras ataque a comitiva de ministra Siches: "La visita fue muy improvisada"

¿Qué pasó?

Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado en 2018, se refirió al ataque contra la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, la que fue objeto de disparos en el marco de su visita a la región de La Araucanía.

Reunión con familia de Camilo Catrillanca

Según información preliminar, ni la secretaria de Estado ni ningún integrante de la comitiva resultó con lesiones durante el hecho ocurrido camino al sector de Temucuicui. Siches fue evacuada del lugar en un vehículo blindado de Carabineros, hasta un cuartel policial.

Cabe destacar que la jefa de la cartera iba a sostener una reunión con la familia de Camilo Catrillanca, la cual fue aceptada por Marcelo Catrillanca, padre del joven fallecido.

Una vez registrado el hecho en contra de los vehículos de la ministra, Catrillanca llegó hasta la subcomisaría de Ercilla, donde se encontraba Siches. Tras esto, ambos fueron trasladados del lugar.

¿Qué dijo Marcelo Catrillanca?

"No puedo comentar lo que ocurrió en el camino, pero sí quiero saludar a la ministra porque creo que hay buena disposición del gobierno y eso lo valoramos", expresó Catrillanca.

"Lo que haya pasado en el camino, eso nosotros lo tenemos que resolver dentro de la comunidad, nosotros vamos a conversar", agregó.

Tras esto, sostuvo que "no puedo decir qué es lo que pasó, porque no tengo idea. Lo que sí, la visita fue muy improvisada, por lo tanto, no puedo decir que esto se hizo con tiempo".

"Nosotros no tenemos confianza con los gobiernos, por lo tanto, creo que se está abriendo recién un espacio (...) hay que armar los lazos de confianza"., cerró Catrillanca.

