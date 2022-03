Atacan a balazos comitiva de ministra Izkia Siches mientras se dirigían a Temucuicui

¿Qué pasó?

Un ataque armado sufrió la mañana de este martes una cápsula de seguridad perteneciente a la comitiva liderada por la ministra del Interior, Izkia Siches, mientras se dirigían hacia la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Antecedentes preliminares

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana, cuando la comitiva se dirigía a reunirse junto a la familia de Camilo Catrillanca, tras un acuerdo con el padre del comunero fallecido, Marcelo Catrillanca.

Sin embargo, la reunión no se pudo concretar, ya que la cápsula de seguridad que era parte del operativo de traslado de la comitiva ministerial fue atacada a balazos mientras ingresaban a Ercilla, tras lo cual tuvieron que huir del lugar.

Según se informó, ni la ministra ni otras personas resultaron lesionadas, sin embargo, Siches fue evacuada por los vehículos blindados de Carabineros de Control de Orden Público y trasladada hasta la comisaría de Ercilla.

Posteriormente, la ministra vocera Camila Vallejo aclaró que hubo disparos al aire y no directamente a los autos de la comitiva.

Fiscalía investigará

Tras conocerse los hechos, desde el Ministerio Público reportaron que el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad César Schibar se dirige a la subcomisaría de Ercilla para asumir la investigación.

"Creo que hay buena intención del Gobierno"

Al respecto, Marcelo Catrillanca señaló que "yo no puedo comentar lo que ocurrió en el camino, pero quiero saludar a la ministra porque creo que hay buena intención del Gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso lo debemos resolver dentro de la comunidad".

"No puedo decir qué pasó porque no tengo idea, pero sí la visita fue muy improvisada, entonces no podemos decir que esto fue con tiempo", agregó.