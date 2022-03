Gobierno por ataque armado en Temucuicui: "Quien pretenda intimidar a la ministra Izkia Siches está muy equivocado"

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este martes el ataque armado que sufrió la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Sches, mientras se dirigía hacia la comunidad de Temucuicui, asegurando que continuarán con el camino del diálogo y que no renovarán el Estado de Excepción.

¿Qué dijo?

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que "el Presidente de la República ha tomado contacto con nuestra ministra del Interior, Izkia Siches, quienes encuentra bien junto con su comitiva".

Asimismo, dijo que "el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu y particularmente en La Araucanía, es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo, sabemos que no va a estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo, sin embargo, nuestro itinerario va a continuar".

Además, afirmó que "el itinerario de la ministra, de la comitiva y de las instancias que se han planificado tener van a continuar".

"Quien pretenda o quien crea que pueda intimidar a la ministra Izkia Siches está muy equivocado", aseguró.

Por otro lado, reiteró que "nuestra decisión, sigue a pie firme, vamos a terminar con el Estado de Excepción porque queremos abrir un espacio de diálogo para lograr la paz".

Disparos al aire

Por otro lado, también explicó que tras el ataque "la información que hemos tenido hasta el momento, no está confirmado un corte de ruta y (que hubo) disparos al aire, sin ninguna lesión a las personas, ni tampoco daños a los vehículos que permitieron el traslado de la comitiva".