Ministra Izkia Siches no resultó lesionada y fue derivada a comisaría tras ataque a balazos contra comitiva

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Izkia Siches, no resultó lesionada y fue derivada a una comisaría tras el ataque a balazos que sufrió este martes la comitiva que se encuentra de visita en la Región de La Araucanía.

El ataque

El hecho se registró cerca de las 10:00 de la mañana, cuando la secretaria de Estado iba rumbo a la comunidad de Temucuicui, para reunirse con la familia de Camilo Catrillanca.

En el marco de este episodio, la jefa de Cartera y su equipo debieron ser evacuados por vehículos blindados de Carabineros de Control del Orden Público, por lo que la reunión no se pudo concretar.

Tras unos minutos al interior de la mencionada comisaría, Siches salió finalmente y abordó un vehículo particular.

¿Qué dijo el padre de Camilo Catrillanca?

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, se refirió a esta situación y señaló que "yo no puedo comentar lo que ocurrió en el camino, pero quiero decir que quiero saludar a la ministra porque creo que hay buenas intenciones del Gobierno, y eso nosotros lo valoramos".

"Lo que haya pasado en el camino, tenemos que resolverlo dentro de la comunidad. Por lo tanto, vamos a conversar. Pero no puedo decir qué fue lo que paso, porque no tengo idea. Pero sí la visita fue muy improvisada, entonces no podemos decir que esto se hizo con tiempo", sostuvo.

No obstante, y respecto a los involucrados, remarcó que "no puedo decir quienes son, pero tampoco puedo decir que nosotros conversamos con mucha gente de la comunidad. Nunca conversamos. Pensé que la reunión era familiar, una conversa protocolar, nada más".

Catrillanca además indicó que la reunión tenía como objetivo "solamente conversar sobre el tema familiar que teníamos nosotros porque sabemos que la situación es delicada. Pero igual hay que entender de que en este país no estamos en condiciones, no tenemos confianza con los gobiernos. Por lo tanto, recién se está abriendo un espacio".

"Para los gobiernos nunca ha sido fácil, porque los gobiernos anteriores nos han mentido. Creo que esto va a seguir ocurriendo en la misma situación. Hay que armar los lazos de confianza", agregó.