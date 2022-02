"Sin oficio ni actividad" y con prontuario: detienen a acusado de acosar a la alcaldesa de Quinta Normal

¿Qué pasó?

Tras la denuncia por ciberacoso de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 42 años acusado como el responsable de estos hechos hacia la autoridad, sujeto que además mantiene un amplio prontuario policial por los delitos de hurto, tráfico de drogas y mantiene una orden vigente de delito de robo con intimidación.

¿Qué dijo la PDI?

"Corresponde a un hombre, mayor de edad, 42 años, sin oficio ni actividad conocida, con antecedentes policiales por el delito de hurto y de tráfico de drogas. También este sujeto mantenía una orden vigente por el delito de robo con intimidación”, explicó el subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano.

En el proceso de la detención, se le incautó el equipo telefónico desde donde efectuaba las llamadas telefónicas, enviaba mensajes y correos electrónicos a la víctima.

Antecedentes de la denuncia

De acuerdo a la información de la PDI, la denuncia que se realizó a fines del 2021 indica que Delfino recibía constante hostigamiento a través de distintas plataformas de redes sociales mediante mensajes de texto, correos electrónicos e incluso llamadas telefónicas.

Según su relato, esta situación comenzó en el año 2020 tras realizar una campaña solidaria para actualizar el Registro Social de Hogares para que los vecinos accedieran al Ingreso Familiar de Emergencia, momento en que este sujeto la contactó para solicitar la ayuda.

Desde ese instante, las conversaciones por parte de esta persona acusada no pararon, llegando hasta llamadas en distintos horarios del día y también visitas inesperadas a su hogar personal.

"Él es vecino de la comuna, es un tipo que me tiene hostigada, esto es violencia. Pero ante la justicia actual esto no es delito, porque en rigor él no comete una amenaza directa hacia mí, sino que me hostiga", manifestó la alcaldesa.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.