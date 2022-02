"Te voy a sacar con armas": mujer amenaza a joven en Puerto Montt en nuevo caso de toma de playas públicas

Un nuevo caso de playas tomadas por particulares se conoció en la ciudad de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, donde una joven que estaba descansando en un sector de roqueríos de la playa Metri fue violentada por una mujer que, alegando que el lugar era propiedad privada, llegó al punto de amenazar con el uso de armas con tal de conseguir que se fuera del lugar.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó a través de las redes sociales, donde se visualiza que una mujer adulta le exige a una joven que se retire del roquerío de la playa Metri debido a que, como afirmó, se trataba de una zona protegida.

No obstante, su molestia respondía porque no quería que otras personas estuvieran en ese sector ubicado bajo su propiedad, en un condominio de la zona.

“Es un lugar de conservación, independiente que me filmes, eso no me interesa”, dijo en primera instancia.

Ante la negativa de la turista, quien alegó que se trataba de una zona pública, la otra mujer comenzó a alterarse más, increpando con ofuscación a la joven mientras tomaba sus cosas para que se retirara.

Posteriormente, y en su afán de insistir que se trataba de una zona privada, explicó que el balneario le pertenece a una universidad de la zona, pero al ser instada a especificar esta información, no pudo dar una respuesta clara y en vez de eso comenzó a agredir a la joven.

“Me estás agrediendo en mi propiedad dentro de una propiedad privada. Sal de aquí. Me estás agrediendo en mi casa. Te voy a sacar con armas, porque no se puede de otra forma”, expresó.

Playa pública

En el debate de si las playas tienen derecho a ser privadas o no, la abogada de “Playa para Todos”, Isabel Riquelme, explicó que esta situación se repite en varias oportunidades, pero las playas son un bien de uso público.

“Todo lo que es una ribera, un río o playa es un bien nacional de uso público, entonces evidentemente esta señora no podría ser la dueña de este roquerío. Además, al menos hasta hoy, la playa Metri no es un santuario de la naturaleza”, determinó.