El "Rey del Oro" acusa a Parived de deberle $40 millones y afirma tener cheques protestados de Tonka Tomicic

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación por el caso de joyas robadas se conoció una deuda de $40 millones que tendría Marco Antonio López, más conocido como Parived, con Harold Vilches, el denominado el “Rey del Oro”, actualmente condenado por delitos de contrabando del metal precioso.

Cheques protestados de Tonka

Así lo confirmó el propio Vilches al matinal Mucho Gusto, donde además afirmó tener cheques protestados de la animadora de televisión Tonka Tomicic.

En la entrevista, indicó que “no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que no me iban a pagar”.

Además, confirmó tener cheques protestados de Tonka: "Yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado. Me deben aproximadamente $40 millones”, indicó.

En cuanto a su relación con la animadora, dijo que “estuve incluso hasta en su casa. Tonka estaba en el jardín donde viven y yo he estado conversando con Marco Antonio al lado de ella. He hablado por teléfono con ella”.

Investigación del SII

Por otro lado, respecto de una revisión de la situación patrimonial de Parived y Tonka, desde el Servicio de Impuestos Internos dijeron que desde que se conocieron los hechos eventualmente constitutivos de delitos, se está realizando un proceso de recopilación de antecedentes a cargo del Departamento de Delitos Tributarios.

El vínculo de Parived con el Rey del Oro

A fines de diciembre, diligencias lideradas por el Ministerio Público dejaron al descubierto una reunión entre Parived y el "Rey del Oro", hombre acusado de ser el mayor contrabandista de Sudamérica.

Ambos se reunieron el Hotel Sheraton de Santiago y según un informe policial, la pareja de Tomicic y el "Rey del Oro" habrían conversado durante unos 30 minutos sobre una joya avaluada en alrededor de $130 millones.

Las escuchas telefónicas

Por otro lado, recientemente, se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el caso de la presunta venta de joyas robadas por parte de Parived y que consisten en unas escuchas telefónicas que lo involucran directamente.

Según documentos policiales, en las intercepciones telefónicas por parte de la PDI, el reconocido personaje se refiere a supuestos negocios con otras personas que también estuvieron bajo sospecha de las autoridades.

En uno de los audios, Parived conversa con un reconocido prestamista identificado como Domingo Jalil, a quien le asegura que "tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos".

Posteriormente, al conversar con otro prestamista, de apellido Goñi, el otrora "gurú", se excusa respecto a la entrega de dineros, manifestando que "no hay caja, no hay plata y hay que repactar todo".

En las conversaciones descritas en documentos policiales otros involucrados se refieren al rol del marido de Tonka, incluso algunos ponían en duda la capacidad de negociar de Parived, ya que muchas veces vendía los artículos a un precio menor al que compraba.

Según un documento policial, un sujeto identificado como Juan, traficante de joyas y relojes, considera a Parived como un mal negociante, señalando que “el huevón compra el reloj en 20 (millones de pesos) y lo vende en 15 y pierde cinco. Que después tira cuatro cheques para fin de año, para tapar un hoyo, y que tiene un fraude de 3 mil millones de ‘weeta’. Es huevón el cara de gurú”.

Sin embargo, otro hombre, identificado como Jaime, también traficante de joyas y relojes, le responde que “ese huevón es vivo. Nosotros somos guagua de pecho al lado de él y que le comió toda la plata a la señora”.