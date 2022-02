Abogado del padre de Tomás Bravo a un año del caso: "No fue accidental, hubo participación de terceros"

Este jueves se cumple un año del caso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo y el abogado del padre del pequeño, Cristián Echayz, aseguró que hubo participación de terceros.

Este caso estuvo marcado por errores, convirtiéndolo en uno de los más complejos que se ha vivido en la Región del Biobío. Incluso, fue la fiscal regional quien reconoció los problemas en la investigación que complicaron el camino en búsqueda de la verdad.

Es por ello que el abogado es tajante en decir que "lo único que queda en evidencia es un trabajo mal hecho y con muchos errores. No lo digo yo, lo ha dicho la Fiscalía y abogados y eso nos ha obligado a recurrir a organismos internacionales, peritos del extranjero, para poder resolver lo que está mal respondido".

Posible participación de terceros

No conforme con ello, Echayz asegura que hubo participación de terceros, por todos los antecedentes que hay y que ahora solo basta determinar los culpables y qué sucedió exactamente.

"A nosotros como querellantes, nos asiste la convicción de que lo que ocurrió a Tomás no fue accidental, ni fortuito y, por ende, que hubo participación de terceras personas. Ahora basta determinar qué pasó y quiénes participaron", señala.

Asimismo, tampoco descarta que el tío del pequeño, Jorge Escobar, haya participado en su muerte. Cabe destacar que el familiar ha sido uno de los principales sospechosos del caso.

"Lo trascendente es que el imputado se tomó el examen que la justicia ordenó y es un trabajo que está en análisis, no tiene que ver con tomar el ADN; es una diligencia más que va a apuntar a establecer ciertos hitos dentro de lo que ocurrió con Tomás", asegura el abogado.

Trabajo confuso del SML

Al igual que la investigación, el Servicio Médico Legal también ha sido criticado por el trabajo llevado a cabo con la muerte de Tomás Bravo.

Desde la Defensoría de la Niñez han criticado la gestión y, debido a todos las dificultades señaladas anteriormente, también piden que desde el SML den explicaciones al respecto.

"Sería engañoso transmitir a la ciudadanía que no hubo situaciones que no se sostienen desde el punto científico. Por eso es que preferimos levantar la gestión que con posterioridad se han realizado por parte de la fiscal Cartagena para agrupar a los mejores profesionales forenses para indagar y determinar qué fue lo que ocurrió. El Servicio Médico Legal debe dar explicaciones", indicó Patricia Muñoz.

Defensa del SML

Sin embargo, Pía Zepeda, directora regional del Servicio Médico Legal de la región del Biobío, asegura que se ejecutaron todas las diligencias investigativas requeridas por el Ministerio Público.

"Entregamos una causa médico legal del fallecimiento y no las circunstancias. Por lo tanto, no podemos calificar si este fallecimiento fue accidental o no", indicaron.

