Masiva llegada de turistas y aumento de contagios: Las razones que tienen a Cartagena al borde del colapso

¿Qué pasó?

La comuna de Cartagena, en el litoral de la región de Valparaíso, se encuentra al borde del colpaso por el exponencial aumento de contagios de coronavirus y la llegada de más de 40 mil veraneantes desde la primera semana de enero.

En una simple vuelta por las calles de la ciudad, se puede evidenciar el olvido de diversas recomendaciones sanitarias como el correcto uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

Estas situaciones y los 156 casos activos en la comuna mantienen preocupadas a las autoridades locales, que implementaron un sistema de alerta móvil que recuerda a las personas este tipo de medidas.

¿Qué dice la Municipalidad?

Desde el Centro de Control Municipal, se aprecian, a través de cámaras de seguridad, distintos puntos de la comuna. En las imágenes, al igual que al transitar en las calles, se ve a personas sin mascarilla o con ella solo tapando la boca y no respetando el distanciamiento social.

Al respecto, el alcalde (s) de Cartagena, Iván Martínez, comentó que "se observa cero distanciamiento social, personas con mascarillas que están siendo mal utilizadas. El problema es que los visitantes que vienen a nuestra comuna no hacen uso o no aplican las medidas de cuidado personal. Tú encuentras en la calle y en las playas que el distanciamiento no es respetado".

Este miércoles 9 de febrero, Cartagena volverá a Transición (Fase 2) del Plan Paso a Paso, medida que ya comienzan a afectar a los restaurantes, quienes deben restringir su atención justo en la época con más visitantes en la comuna.

