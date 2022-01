Marcel reitera que gobierno de Boric no impulsará nuevos retiros: "Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros"

¿Qué pasó?

El futuro ministro de Hacienda Mario Marcel reiteró que el gobierno presidente electo Gabriel Boric no impulsará nuevos retiros de dinero desde las AFP y que la prioridad de la agenda apuntará a una reforma previsional.

¿Qué dijo Marcel?

El expresidente del Banco Central manifestó a radio Cooperativa que los rescates de dinero no están en el programa de gobierno. Tenemos que recordar que los retiros de fondo surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultados con la crisis. Pero ahora habrá un nuevo Gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto".

"El Presidente electo, Gabriel Boric, ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando mano a los ahorros de los trabajadores; nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones y la construcción de un sistema previsional que tenga apoyo transversal", enfatizó el futuro titular de Hacienda”, expuso también.

¿Qué había dicho Boric?

El pasado domingo el presidente electo sostuvo que "no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro", situación que desató una serie de crítica de los impulsores de esta iniciativa.

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

