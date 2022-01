Hermana de joven desaparecido en Cochamó pide facilitar traslado de rescatistas: "Por el clima no se ha podido"

Se han cumplido nueve días de la desaparición de Héctor Astete Ortiz, también conocido como "Titín", un joven de 25 años proveniente de la comuna de Carahue.

Astete se extravió en el Cerro Arcoíris de Cochamó, región de Los Lagos, el pasado jueves 13 de enero, cuando se encontraba realizando trekking junto a un grupo de amigos.

En conversación con Meganoticias Alerta, la hermana del joven, Rocío Astete, entregó detalles de cómo se le habría perdido el rastro, además de pedir a las autoridades mayor facilidad para transportar al equipo de rescate que ayudará en su búsqueda.

¿Qué dijo su hermana?

Rocío se refirió a las complejidades que ha presentado el traslado de un equipo de rescate desde Punta Arenas a Puerto Montt, y que cuenta con tres perros que ayudarían en la búsqueda de su hermano.

"Está la solicitud lista, el gobernador aceptó la solicitud de ellos para que pudieran viajar, la solicitud de los perritos, todo", comenzó señalando, no obstante, aseguró que "por el tema del clima no se ha podido".

"La FACh les consiguió un avión el otro día, pero ellos no estaban listos, entonces no pudieron viajar. Podían viajar hoy, pero el General no pudo hacer esos contactos, porque se entiende que los aviones tienen otros viajes", agregó.

También indicó que han tenido dificultades por la presencia de los tres canes, ya que algunas aerolíneas no aceptan animales. A diferencia de la empresa SKY, que sí lo permite, por lo que hizo un llamado a dicha compañía a que colabore con el viaje.

"Sólo necesitamos el traslado, ellos ven después cómo poder llegar al cerro", concluyó.

Detalles de su desaparición

Además, Rocío entregó detalles de la desaparición de su hermano, señalando que él fue con ocho amigos hasta Cochamó para hacer trekking.

"Llegaron al camping, descansaron, y el jueves caminaron tres horas hacia los miradores del cerro Arcoiris (...) Ahí salieron todos juntos hasta el primer mirador, y cinco de esos amigos regresaron al camping, porque no quisieron seguir subiendo. Ese cerro es bien difícil escalarlo, entonces ellos se regresaron", agregó.

Sin embargo, aseguró que su hermano junto a los tres amigos restantes llegaron a un segundo mirador. "Me imagino que tienen que haber descansado un rato, y al regreso, mi hermano se adelantó al caminar y se le perdió el rastro", comentó Rocío.

"Los amigos, por lo que nos dicen, le gritaron tres veces 'Titín, ¿vas avanzando? ¿vas caminando?'. Y mi hermano respondía. Y bueno, le siguieron hablando, porque se entendía que él iba más abajo. Pero cuando llegaron en la tarde, ahí se dieron cuenta que Titín no había llegado al camping", expuso.