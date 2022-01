Jefe de Defensa Nacional para La Araucanía por homicidios: "¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito"

¿Qué pasó?

El general del Ejército Luis Cuellar, jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, desafió a los responsables de hechos de violencia en la Macrozona Sur a enfrentarse a los efectivos militares y los calificó de “cobardes” por los últimos ataques que han dejado a dos civiles muertos y otros tantos heridos durante esta semana.

¿Qué dijo?

“Nosotros no somos policías, nosotros somos parte de la Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra”, declaró el general Cuellar tras la reunión semanal en la que participan los jefes de Carabineros y la PDI, el Ejército y autoridades de gobierno.

Agregó que “nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas”.

“Por eso les digo y repito enfáticamente; aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”, afirmó el general del Ejército.

Cuellar sostuvo que “lo más lamentable y peligroso al mismo tiempo, es que los hechos que se acaban de describir son atentados de gente desalmada en forma artera y cobarde. Se los digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no se enfrentan a los militares derechamente? ¿Por qué asesinan personas civiles, desarmadas e inofensivas? Son unos cobardes”.

Pablo Urquízar, coordinador nacional para la Macrozona Sur, manifestó, a su vez, que “el Estado de Emergencia se hace más necesario que nunca, porque son estas orgánicas que no distinguen origen étnico ni color político, las que terminan afectando gravemente la vida y la integridad física de familias mapuches y no mapuches”.