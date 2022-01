Caso Tomás Bravo: Abogado de la madre asegura que no sabe si peritaje en el extranjero dará "la verdad absoluta"

¿Qué pasó?

La jornada del miércoles la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se reunió con la madre de Tomás Bravo para informarle de los avances de la investigación. Tras la reunión, su abogado, Pedro Díaz, anunció que se desarrollará un peritaje en el extranjero, asegurando que no sabe si estos permitirán llegar a "la verdad absoluta de lo ocurrido".

Peritajes en el extranjero

"Hay una pericia que estamos coordinando nosotros con Estados Unidos, y no sé si va a salir por la línea de la Fiscalía o por la línea de los querellantes", informó el abogado Díaz, quien además señaló que esta no se puede realizar en nuestro país, ya que "Chile no tiene la capacidad".

Si bien el letrado no dio detalles sobre cuál es el peritaje a desarrollar en el extranjero, sí destacó que esta "tiene bastante importancia en la investigación".

Dudas sobre la verdad absoluta del caso

Pedro Díaz señaló que, con esta pericia en extranjero, más las que se están desarrollando en Chile se llegarán a "resultados científicos".

"No sé si esa es la verdad absoluta de lo que ocurrió, o se acerca a la verdad, pero eso es lo que estamos buscando hoy día. A eso se apunta y esas son las diligencias que la Fiscalía está llevando a cabo", sinceró.

El abogado señaló además que lo que se debe esperan no son "plazos simbólicos" como el primer aniversario de la muerte de Tomás para tener resultados, sino que se deben esperan los "plazos de los peritajes" para contar con resultados tangibles.

"Siente que se aleja la posibilidad de que se haga justicia"

Al ser consultado por la madre de Tomás, señaló que está "siempre afectada. Estefanía (Gutiérrez) está cada vez más afectada, porque siente que se aleja la posibilidad de que se haga justicia, pero se está trabajando".

"Ella está conforme con lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos informando y lo que está haciendo la Fiscalía", aseguró.

Recordar que en el caso existe solo un imputado, Jorge Escobar, quien es tío abuelo del menor y última persona en verlo con vida antes de desaparecer.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

