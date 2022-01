Caso Tomás Bravo: Abogado de la madre del menor confirma que realizarán peritaje especial en el extranjero

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, se volvió a reunir con la familia de Tomás Bravo, menor de tres años que hace casi un año fue encontrado muerto luego de permanecer desaparecido por más de una semana en el sector de Caripilun.

Tras la instancia, el abogado de la madre del niño, Pedro Díaz, detalló que la reunión fue informativa, donde se dio a conocer avances en la indagación, mientras que anunció un peritaje que no se hace en Chile, por lo se realizará en Estados Unidos.

¿Qué dijo?

"De esta reunión nosotros salimos en buena sintonía con la información entregada", sostuvo el abogado.

"En esta investigación, las líneas investigativas se están agotando y en ese sentido hay resultados que nos han permitido decir 'no, esto no es así', y se descarta", detalló.

Además, señaló que el trabajo es complejo, ya que "se trata de un delito cometido en los cerros, no hay registros, las antenas de los celulares no son tan exactas, no hay gente que circule, no hay cámaras. Entonces es investigar algo de cero, de la nada. Por esa razón nos hemos concentrado en la ropa y en el cuerpo de la víctima, y eso nos ha ido arrojando ciertas evidencias".

Pericia en el extranjero

"Las pericias están en curso, alrededor de cinco o seis que se están realizando paralelamente, y hay una que se está evaluando cómo llevarla al extranjero, y en esa línea está la fiscal trabajando", explicó.

En ese sentido, indicó que con estos procedimientos "se va a llegar a resultados científicos, no sé si es la verdad absoluta de lo que ocurrió o se acerca a la verdad".

"Hay una pericia que estamos coordinando con Estados Unidos, y no sé si va a salir por la vía de la Fiscalía o por la de los querellantes", precisó, asegurando que "aquí no se puede hacer. Chile no tiene la capacidad".

Respecto a los detalles de esta diligencia, respondió que "no les puedo comentar con exactitud, porque todavía estamos en proceso de poder ver cómo se va a poder materializar esta pericia... Tiene bastante importancia en la investigación".

"Siente que se aleja la posibilidad de que se haga justicia"

Al ser consultado por la madre de Tomás, señaló que está "siempre afectada. Estefanía (Gutiérrez) está cada vez más afectada, porque siente que se aleja la posibilidad de que se haga justicia, pero se está trabajando".

"Ella está conforme con lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos informando y lo que está haciendo la Fiscalía", aseguró.

Recordar que en el caso existe solo un imputado, Jorge Escobar, quien es tío abuelo del menor y última persona en verlo con vida antes de desaparecer.

Todo sobre Caso Tomás Bravo