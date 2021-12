"Le sirvió de protección": Madre cuenta cómo bicicleta le salvó la vida a su hijo tras ser atropellado por asaltantes

La madre de Gabriel jamás pensó que día después de la Navidad sería testigo de un impactante episodio que puso en peligro la vida de su propio hijo, de 9 años, en el sector sur de Santiago.

Y es que el menor fue atropellado por delincuentes que minutos antes habían protagonizado un robo en una automotora en Las Condes, desde donde sustrajeron vehículos de alta gama.

Posterior a este hecho, los sujetos -un adulto y una adolescente- se fugaron, aunque habrían perdido el control del auto al llegar a la comuna de La Florida.

En esa zona de la capital, y en su intento por escapar de un pasaje sin salida, el conductor del vehículo atropelló a un pequeño que se encontraba jugando con su bicicleta recién regalada en Navidad, lo que generó que vecinos reaccionaran e incluso más tarde detuvieran al responsable cuando huía en dirección a una estación de Metro.

"Mi hijo no paraba de gritar"

Fernanda, madre de Gabriel, se refirió a este hecho y explicó que su hijo sobrevivió al impacto del vehículo, pero que en ese instante debió ser trasladado urgentemente a un recinto asistencial.

A su vez, la mujer indicó que su regalo de Navidad fue en parte lo que permitió que la situación no pasara a mayores. Sin embargo, recalcó que el obsequio quedó dañado una vez ocurrido el choque.

"Gracias a Dios quedó con su bicicleta adelante, pero él igual quedó atrapado. Igual le sirvió un poquito como de protección", señaló Fernanda.

Respecto al suceso, la madre del menor detalló que el conductor "trataba de darse la vuelta, iba para delante y para atrás y ahí, en eso, iba chocando a todos los autos".

"Mi hijo no paraba de gritar, me decía 'mamá, me duele, me duele', entonces yo lo único que quería era llevarlo al hospital", manifestó.

La detención ciudadana

Fernanda prosiguió con su relato y dejó en claro que la reacción de sus vecinos fue vital: "Menos mal que a cualquier cosa salen al tiro. De hecho, sintieron que el auto pasó rápido y unos ya se estaban asomando para saber qué pasaba. Y justo después de eso atropellaron a mi hijo".

"Ayer cuando llegamos del hospital, (el niño) se veía tranquilo, pero anoche me acosté con él para hacerlo dormir y empezaba a quedarse dormido y saltaba. Durmió a puros saltos... Está como intranquilo", expresó.

En relación con la detención de los delincuentes, Fernanda aclaró que al conductor "lo alcanzaron a atrapar porque los vecinos salieron corriendo detrás de él y ahí lo atraparon justo antes de que se subiera al Metro, y a la niña la atraparon al tiro".