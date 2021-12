Gabriel Boric se reunió con el expresidente Eduardo Frei: Es su tercer encuentro con exmandatarios de Chile

¿Qué pasó?

Durante la jornada de esta tarde, el presidente electo Gabriel Boric, sostuvo una reunión con el exmandatario de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), en el marco de las recientes elecciones presidenciales 2021, que dieron por ganador al candidato de Apruebo Dignidad.

Con esta reunión, Boric suma tres encuentros con tres expresidentes. El primero de ellos fue con Ricardo Lagos y posteriormente con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En tanto, ambos expresidentes le entregaron su apoyo públicamente durante la segunda vuelta presidencial.

Reunión con Frei y declaraciones de Boric

De los detalles de esta reunión con Eduardo Frei, esta fue llevada a cabo en la casa del exmandatario. Hasta el momento, no se sabe qué temas trataron en este encuentro.

Asimismo, cabe destacar que Frei, durante las elecciones presidenciales 2021, no dio a conocer su voto, ni tampoco lo respaldó públicamente para la segunda vuelta.

De parte del presidente recién electo, tampoco hubo declaraciones al respecto. A lo único que hizo alusión fue al viaje que realizará este martes 28 de diciembre al sur. El diputado llegará a Magallanes y tiene previsto volver el 31 de diciembre. No obstante, no descarta que pueda pasar el año nuevo en la Patagonia chilena.

Boric rechaza invitación de Piñera

A un día de salir electo nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric recibió la invitación del actual mandatario Sebastián Piñera, a que lo acompañara en la última gira de su mandato, la cual se realizaría en Colombia los próximos 26 y 27 de enero a las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico.

Respecto a ello, Boric señaló que "he conversado con el Presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado".

Respecto a la razón tras esta decisión de no acompañar a Piñera a Colombia, indicó que la "prioridad" está en conformar "equipos acá en Chile".

"Hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes y que esto no se entienda como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy están en la conformación de equipos acá en Chile", argumentó el mandatario electo.

Asimismo, destacó que ya ha tenido conversaciones con otros presidentes y que fortalecerá la Alianza del Pacífico. "Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, y hemos estado en contacto también con la cancillería de Perú", agregó.