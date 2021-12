La historia de superación de tocopillano que completó sus estudios a los 69 años: "Nunca pensé que iba a ser reconocido"

Un ejemplo de superación es el que se vivió en el norte del país. Después de 50 años de dejar los estudios, Miguel Patricio Díaz Cortés, a sus 69 años de edad, completó la enseñanza media, graduándose con honores en el Liceo Polivalente Domingo Latrille, ubicado en Tocopilla.

El destacado alumno de la modalidad nocturna, ya tiene su familia conformada. Está casado, tiene dos hijos y cinco nietos.

La historia

En 1967, Miguel Díaz cursaba segundo medio en la Escuela Consolidada de María Elena cuando tomó la decisión de dejar de estudiar, debido a que tenía problemas de aprendizaje con las matemáticas y un desinterés juvenil.

En una entrevista con la Estrella de Antofagasta, el hombre confesó que dejó sus estudios por “flojo”. “Me arrepiento mucho de esa determinación”, comenta.

Ya en 1970, comenzó a trabajar como ayudante en una empresa de muebles. Después de este trabajo, se dedicó durante 38 años como encargado en el área de los trenes en Soquimich.

A pesar de que se sentía cómodo en su trabajo y pleno con su familia, en su mente sentía que faltaba por cumplir la meta de completar sus estudios. “Sin cuarto medio, nadie puede trabajar”, enfatizó.

El camino a la educación

Después de jubilarse, comenzó a trabajar en el Liceo Domingo Latrille. Este es el momento cuando sus cercanos lo animaron a que completara su enseñanza media.

Finalmente, decidió matricularse en el año 2019, en la modalidad nocturna en el mismo colegio en el que trabaja. Después de pasar los obstáculos de las clases online debido al estallido social y la pandemia, obtuvo la licencia de media.

“Es una etapa que cumplí y no me siento defraudado, al contrario estoy orgulloso y mi familia también. Nunca pensé en que iba a ser reconocido, quería puro morirme, no me lo podía creer. Feliz quedamos”, finalizó Miguel.

Destacado por sus profesores y sus pares

Además de la alegría de haber terminado sus estudios, Miguel Díaz, recibió el reconocimiento “Espíritu Latrillano”. Este premio es un reflejo de su “perseverancia, esfuerzo y tesón”, valores que fueron destacados por las autoridades del colegio.

“Durante dos años, se dedicó a sus estudios desafiando todo tipo de retos y obstáculos, buen rendimiento, espíritu de superación y gran compañerismo ante sus pares”, relata la autoridad del Liceo Latrille.

Con un beso al diploma, agradece a sus compañeros y posa para la foto final, que marcará su ejemplo de superación para siempre.