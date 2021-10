Investigación contra Piñera: ¿Cuáles son los antecedentes nuevos que podrían configurar el delito de cohecho?

La Fiscalía comunicó este viernes la apertura de una causa penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras conocer nuevos antecedentes respecto a la compraventa del proyecto de Minera Dominga a Carlos Délano, luego de que se revelara el contrato original en los denominados Pandora Papers.

El anuncio de la Fiscalía fue realizado por la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalia Nacional, Marta Herrera, quien señaló que "el fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers y que tienen relación con la compraventa de la Minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República".

En paralelo, Herrera señaló que los hechos "podrían revertir delitos de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que serán objeto de una investigación".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso Claudia Perivancich para que lleve adelante las indagatorias.

¿Qué es lo nuevo?

Según explicó Herrera, la filtración de los documentos aportó un antecedente que podría ser constitutivo de los mencionados delitos y que no fue objeto de la investigación liderada por el entonces fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra (foto inferior), y que derivó en el sobreseimiento definitivo del Mandatario ratificado por el máximo tribunal, la Corte Suprema.

"La unidad especializada anticorrupción emite una opinión técnica, y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada", señaló la directora de la Unidad Anticorrupción.

Contraste con declaraciones de Piñera y su Gobierno

Lo anterior contrasta de lleno con lo que aseguró el propio Presidente Piñera, su vocero de Gobierno, Jaime Bellolio y los documentos explicativos emitidos desde La Moneda donde insisten en la inocencia del Mandatario, amparándose en que fue sobreseído y que, por tanto, hay cosa juzgada.

Esto último, en términos legales, es un efecto que crea una sentencia judicial que impide volver a analizarse un asunto ya zanjado.

En concreto, Herrera señaló que "hay muchos antecedentes de la investigación Exalmar con alguna arista de Dominga, pero pudimos acreditar que un antecedente que no está incorporado en dicha investigación y tiene que ver el contrato que en definitiva materializa un acuerdo previo en relación a la compraventa de la minera Dominga. El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que ese es un antecedente nuevo".

¿Qué se investigó desde 2016?

La directora Anticorrupción del Ministerio Público detalló que la investigación liderada por el exfiscal Guerra decía relación con la adquisición por parte de Piñera de una empresa pesquera peruana, que era Exalmar, eso por una querella interpuesta en aquella época por el entonces diputado Hugo Querella, quien acusaba uso de información privilegiada.

"Esta querella luego tiene una ampliación que se refiere particularmente al hecho de que supuestamente el Presidente de la República habría realizado gestiones para detener la instalación de un proyecto distinto, una central termoeléctrica Barrancones en el lugar en que debía situarse Dominga", señaló Herrera.

Tras esto, aclaró que "los hechos actuales que nosotros estimamos deben ser investigados, corresponden a la compraventa de la Minera Dominga".

En relación a una posible prescripción de los delitos que podrían acreditarse -esto es, que dejan de ser perseguibles por el paso del tiempo- Herrera sostuvo que "eso es algo que también deberá verificarse en el curso de la investigación, porque para eso necesitamos llegar a antecedentes respecto de si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos, etc".

Exfiscal Guerra conocía este antecedente

Pese a lo anterior, la directora de la mencionada unidad admitió que en la investigación que lideró Guerra estaba incluido el acuerdo de compraventa, que se hizo ante notaría chilena, que incluía la polémica cláusula del tercer pago, que establecía que este se haría efectivo si no se declaraba la zona como de exclusión o reserva, algo que dependía del Gobierno del propio Piñera.

"Ese documento está incorporado efectivamente en los antecedentes. No era una línea investigativa, porque en ese momento lo que nosotros entendemos ahora, de acuerdo al análisis de los antecedentes, es que el fiscal a cargo se avocó a los hechos contemplados en la querella y su ampliación, que decían relación principalmente con Exalmar", explicó.

Tras esto, aclaró que "ese acuerdo de octubre estaba incorporado, en términos que son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias por ejemplo en relación a el pago del precio, no es una diferencia en lo sustancial, pero solo el contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta, para efectos de materializar el pago. Esto ya es materia de una investigación penal y nos rige el secreto de la investigación".

