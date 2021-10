Fiscalía abre investigación penal contra Piñera por compraventa de minera Dominga

¿Qué pasó?

Este viernes, el Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego de que se conociera el contrato de compraventa original por medio del cual vendió su parte del proyecto Dominga y que fue revelado en Pandora Papers.

El anuncio de la Fiscalía fue realizado por la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien señaló que "el fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers y que tienen relación con la compraventa de la Minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República".

En paralelo, Herrera señaló que los hechos "podrían revertir delitos de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que serán objeto de una investigación".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a la persecutora regional de Valparaíso Claudia Perivancich para que lleve adelante las indagatorias.

Se trata de la misma fiscal que investiga a Piñera por su presunta responsabilidad en violaciones a los Derechos Humanos en Valparaíso, en el marco del estallido social en 2019.

No hay cosa Juzgada

En paralelo, Herrera manifestó que "se nos ha solicitado como unidad especializada anticorrupción que decía relación con principalmente verificar si los hechos ya habrían sido investigados y por lo tanto habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos es la de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa que en esos momentos denominamos como caso Exalmar, que tenía una arista relacionada con la minera Dominga".

Respecto al resultado de dicho informe elaborado por la unidad, la directora señaló que "los hechos relacionados con la compraventa no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada".

Contrato en Islas Vírgenes Británicas

Tras esto se aclaró cuál es el documento nuevo con que cuenta la Fiscalía. "Un antecedente que no está incorporado en dicha investigación tiene que ver el contrato que en definitiva materializa un acuerdo previo en relación a la compraventa de la minera Dominga. El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que ese es un antecedente nuevo", explicó.

El caso

Lo anterior comenzó a evaluarse pese a que el Mandatario fue investigado por el mismo hecho en 2017, en donde se decretó su sobreseimiento definitivo, el cual fue ratificado incluso por la Corte Suprema.

Sin embargo, tras la filtración de los documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -en Chile participó Ciper y LaBot- se comparó lo investigado en 2017, con el contrato revelado recientemente.

Se trata del documento que detalla la operación entre las sociedades de Piñera y Carlos Alberto Délano, que se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, en donde el condenado por el caso Penta se hizo con la totalidad del proyecto minero.

En dicho contrato figura la cláusula que establecía un último pago condicionado a que el sector no se declarara como zona de exclusión o reserva marítima, algo que dependía de la voluntad del gobierno de Piñera durante sus dos mandatos.

Nuevos antecedentes

Respecto a esta arista, para la Fiscalía el contrato original no formaba parte de la investigación que llevó adelante el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

Lo anterior, debido a que la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez, que dio paso a la investigación, imputaba el uso de información privilegiada para bajar el proyecto Barrancones y favorecer a Dominga, y las sentencias se remitieron a esa hipótesis.

Por tanto, los nuevos antecedentes podrían configurar delitos de otra calificación, los cuales podrían ser investigados por el Ministerio Público, como por ejemplo, si Piñera cometió un acto u omisión para no declarar la zona en cuestión como reserva marítima, en virtud de lo que señala la cláusula del último pago.

Querella por negociación incompatible

En paralelo, durante este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago inició un proceso penal contra el Jefe de Estado, al admitir a trámite una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, por otra arista de la venta de minera Dominga.

La resolución sobre la acción penal fue notificada la mañana de este viernes y se fundamenta en las revelaciones de los "Pandora Papers". El delito que se le imputa al Mandatario es el de negociación incompatible.

SII

El martes de esta semana, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que analizará los nuevos antecedentes revelados por los denominados "Pandora Papers", para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la ley tributaria vigente y adoptar las acciones que correspondan.

Acusación Constitucional

En paralelo, durante esa misma jornada diputados de oposición confirmaron que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a raíz de la polémica por la compraventa de Minera Dominga.

De acuerdo a los parlamentarios, el libelo será presentado la próxima semana, para que pueda ser analizado antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

