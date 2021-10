Las penas, el contrato y los delitos: Los dichos de la directora Anticorrupción sobre la investigación contra Piñera

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional informó este viernes 08 de octubre que abrirá de oficio una investigación penal contra el Presidente Sebastián Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers sobre la compraventa de Minera Dominga.

La encargada de entregar la información fue la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera, quien reveló que la persona que estará a cargo de la investigación será la fiscal Claudia Perivancich (ver perfil).

Revisa los principales dichos de Herrera a la prensa.

La decisión

“Lo primero que queremos informar es que el fiscal nacional (Jorge Abott), con fecha de hoy 8 de octubre, ha decidido abrir de una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los 'Pandora Papers’ que, en definitiva, tienen relación con la compraventa de la minera Dominga vinculada a la familia del Presidente de la República (Sebastián Piñera)”.

Los delitos

“Los antecedentes podrían revertir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno; eventuales delitos tributarios, materias que, en definitiva, serán todas objeto de una investigación”.

“Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima y, por lo tanto ahí, nosotros podemos establecer un delito de cohecho para -insisto- funcionario público. Para particulares, en este caso señor (Carlos) Délano, un delito de soborno".

Nuevos antecedentes

“La unidad especializada Anticorrupción emite una opinión técnica y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera (Dominga) no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto juzgado de garantía del año 2017. Esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada y, por lo tanto, lo que corresponde ante esa situación es investigar al Ministerio Público”.

“La investigación, que se llevó a cabo en su momento (2017), según los antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista, se refiere a la adquisición de una empresa pesquera peruana (Exalmar) y eso por una querella interpuesta en aquella época por el entonces diputado en (Hugo) Gutiérrez. Esta querella luego se amplía”.

La ampliación de la querella “se refiere particularmente al hecho de que, supuestamente el Presidente de la República (Sebastián Piñera), habría realizado gestiones para detener la instalación de un proyecto distinto, una central termoeléctrica, Barrancones, en el lugar en que debía situarse Dominga. Esos son los hechos que fueron materia de investigación en aquel momento. Los hechos que nosotros estimamos deben ser investigados el día de hoy, tienen que ver con las posteriores -o coetáneas- negociaciones relativas a la compraventa de la minera Dominga”.

¿Están prescritos los delitos?

“Si están prescritos o no (los delitos), eso es algo que también deberá verificarse en el curso de una investigación porque para eso necesitamos hacer llegar antecedentes respecto de si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos, etcétera".

El contrato en inglés

“Pudimos acreditar que un antecedente que no está incorporado en la investigación (2017) tiene que ver con el contrato de 10 de diciembre de ese año, que en definitiva materializa un acuerdo previo que era de octubre en relación a la compraventa de la minera Dominga. El contrato, en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir a su pregunta que, efectivamente, ese es un antecedente nuevo”.

Penas que arriesga

“Por cohecho tiene las penas anteriores a la modificación del año 2018, por lo tanto llegamos a una pena de unos 5 años, una cosa así, Pero eso es difícil decirlo porque entran muchos otros antecedentes de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, etcétera".

Los plazos

"No hay ningún plazo asociado, pero sí creemos que evidentemente es una investigación que debe tener tiempo muy acotado, son hechos que deben ser esclarecidos prontamente”.

