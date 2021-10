Bellolio alega motivación política en posible acusación contra Piñera por Dominga: "Hay una lógica de golpe blanco"

¿Qué pasó?

El ministro vocero de Gobierno Jaime Bellolio habló de motivaciones políticas detrás del posible impulso en el Congreso de una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera luego de conocer la publicación de un reportaje sobre la venta de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

¿Qué dijo Bellolio?

“Obviamente no tiene ningún sustento. Lo que dice (el reportaje) que es nuevo, no lo es. Todo fue parte de la investigación y en esa investigación quedó clarísimo que no hubo ningún tipo de irregularidad y que el Presidente no tuvo participación”, argumentó el ministro.

Respecto su eventual escenario en el Congreso, lanzó: “Querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.

“Esto tiene una motivación política, quieren aparecer más en las encuestas y ocupar una cuestión antidemocrática”, agregó sobre la materia por la que el Mandatario se referirá la tarde de este lunes.

Respecto a la operación de la familia Piñera en la venta de Dominga a Carlos Délano, Bellolio retiró que “Esta es una empresa que informe todos sus ingresos y egresos en Chile. No existe elusión, no confundamos las cosas, los tribunales resolvieron de manera unánime”.

Piñera hablará

Este lunes el Mandatario realizará una declaración ante la prensa en la que se espera se refiera a esta materia.

La jornada del domingo, día en que se conoció la publicación de la investigación periodística internacional, tras conocerse la información, desde Presidencia emitieron un comunicado en el que aclararon que "los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación".

