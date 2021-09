Padre de uno de los jóvenes desaparecidos en Cobquecura: "Seguirán por siempre con nosotros desde el cielo"

Este miércoles finalizan las exhaustivas labores de búsqueda de los tres jóvenes que desaparecieron tras visitar la Iglesia de Piedra en la comuna de Cobquecura, región de Ñuble.

Los trabajos en terreno se extendieron por más de diez días en la zona y contaron con la presencia de personal de la Marina, Militares, Carabineros y Bomberos, además de vecinos y familiares de los viajeros.

Juan Carlos Botti, padre de Ismael Botti, se refirió esta jornada a las diligencias, en medio de una misa que se realizó en Cobquecura.

"Seguirán por siempre con nosotros desde el cielo"

El progenitor del astrónomo señaló que "lo he dicho siempre y lo repetiré todo lo que sea necesario el resto de mi vida, infinitas gracias a todas las personas. Decisión, voluntad de Dios que nuestros hijos quedaran acá, una localidad pequeñita pero con un cariño enorme".

"Estos días Cobquecura ha sido nuestra familia y hemos estado de pie y con toda la esperanza gracias a todos ustedes", sostuvo.

En esta línea, el hombre manifestó que "nuestros hijos quedaron acá, sabemos que están con nosotros en nuestro corazón y mente. Seguirán por siempre con nosotros desde el cielo".

"Espero que nuestro querido Dios y todos los ángeles del cielo cuiden a mi hijo Ismael, a Jorge y a Diego, que se cuiden todos porque es lamentable, es un dolor tremendo perder a un hijo y a un familiar querido", indicó.

En tanto, reveló que este hecho "lo veía tan lejos. Veía en televisión... Ustedes a veces daban noticias terribles y uno veía todo esto tan lejos. Nos tocó a nosotros y hemos tratado de mantenernos en pie".

Labores de búsqueda

En cuanto a las labores de búsqueda, Juan Carlos Botti detalló el recorrido que hicieron para poder dar con el paradero de los jóvenes y al mismo tiempo reiteró su agradecimiento a las autoridades.

"Fue una labor de rebúsqueda en la que lamentablemente no hubo caso, no pudimos hacer aparecer a nuestros muchachos, pero se recorrieron no sé cuántos kilómetros de costa, más de 8 mil kilómetros cuadrados, 5 mil kilómetros de línea recorriendo playa a playa", expllicó.

Agregó que "ha sido una cosa tremenda. No tengo palabras para agradecer todo eso y retribuir todo eso. Fue algo que no puedo describir, fue un trabajo enorme. Lo vimos diariamente. Caminamos muchísimo junto a la Marina, Militares, Carabineros y Bomberos".