Extienden hasta el miércoles la búsqueda de jóvenes desaparecidos en Cobquecura

¿Qué pasó?

Este lunes la Fiscalía extendió por dos días la búsqueda de los tres jóvenes que desaparecieron el sábado 11 de septiembre, tras visitar la Iglesia de Piedra en la comuna de Cobquecura, región de Ñuble.

Cabe recordar que el pasado jueves 16 de septiembre, el Ministerio Púbico había comunicado que el rastreo había sido ampliado hasta este lunes, jornada en la que ahora se decidió que se continuará con la búsqueda hasta este miércoles 22 de septiembre.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Eduardo Planck, indicó que: "Hoy era el día en que las mareas estaban más bajas y permitían hacer un trabajo de búsqueda más exhaustivo, sin que se hubiese logrado tener resultados positivos se decidió extender dos días más esta búsqueda".

Además, aseguró que durante dicho periodo "se van a mantener las buenas condiciones climáticas que van a permitir efectuar y terminar el rastreo que ya se ha iniciado y lleva bastantes días".

"Sin perjuicio de aquello, mañana (martes) se va a efectuar la búsqueda por buzos locales que conocen bastante bien esta área y además se va a continuar el rastreo por drones, facilitado por el gobierno central. Asimismo, va a haber trabajo de Carabineros y de la Armada", sostuvo.

"Luego se prevé que las condiciones del tiempo van a empeorar y se hace desaconsejable continuar con esta búsqueda", agregó.

Antecedentes técnicos expuestos por la Armada al fiscal jefe de Quirihue, Eduardo Planck, permitieron extender la búsqueda oficial y masiva de los tres desaparecidos de Cobquecura hasta el miércoles. Jueves y viernes se realizarán rastreos más acotados por parte de personal naval pic.twitter.com/9UsGR3wthp — Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) September 20, 2021

"La programación es permanecer hasta el día viernes"

Por su parte, el delegado presidencial del Ñuble, Cristóbal Jardúa explicó: "No tenemos ningún inconveniente en dar cumplimiento a la programación realizada para esta semana, que es permanecer hasta el día viernes, siendo muy claro con la familia que es algo que escapa de lo que es la búsqueda oficial que está decretada hasta el día miércoles".

"Empiezan las buenas condiciones del clima"

Antes que se tomara la decisión, Belén Botti, hermana del desaparecido Ismael Botti, afirmó en Mucho Gusto que: "Lo que nosotros esperamos es que la búsqueda no termine. A partir del martes u hoy empiezan las buenas condiciones del clima, entonces creemos que la búsqueda debiese ampliarse".

"El conflicto que hay acá en la costa es que es muy turbulenta y no hay gran visibilidad, y necesitamos las mejores condiciones del clima para poder aprovecharlas en un 100%", agregó.

El caso

Tres son las personas que se encuentran desaparecidas desde el sábado 11 de septiembre tras visitar la Iglesia de Piedra ubicada en Cobquecura, región de Ñuble.

Los desaparecidos fueron identificados como Ismael Botti (37), Jorge Leiva (36) y Diego Águila (31), quienes formaban parte de un grupo de siete amigos provenientes de Talca, Santiago y Concepción.

Cerca de las 14:00 horas de aquella jornada, los siete amigos llegaron a este atractivo turístico. Sin embargo, tras subir el mar, solo tres de ellos lograron escapar por sus propios medios, siendo un cuarto posteriormente rescatado por Bomberos y Carabineros, quedando tres aún sin ubicar.

"Sabía que si se me soltaban las manos, me moría"

También en Mucho Gusto, Miguel Santander, quien logró ser rescatado con vida en las primeras horas del dramático suceso, contó que: "A medida que nos íbamos acercando al lugar, antes de entrar yo les digo a los chicos que miren hacia atrás para tomarles una foto, entonces yo tomo la foto a los seis y me acerco al grupo y empezamos a entrar a la iglesia. Lo primero que uno ve en la iglesia es una virgen, nosotros la vemos, le tomo una foto y estábamos todos en grupo como a tres metros de distancia entre todos y seguimos entrando. Yo creo que avanzamos tres o cuatro pasos y empieza a entrar agua a la iglesia".

"Era como una marea pequeña, pero nos íbamos a mojar... Yo por lo menos empiezo a caminar rápido a la entrada principal y cuando estamos en eso, por la entrada principal entra una gran cantidad agua. Esa agua hace que nos mueva a todos en esa zona. No nos tapó por completo, pero nos movió y nos distribuyó un poco en la entrada de la Iglesia de Piedra", relató.

En ese sentido, continuó: "En ese minuto, cuando yo estaba cerca de la entrada principal, yo ya había soltado la cámara y me podía mover un poco, el agua no me tapaba tanto, me llegaba a la cintura, pero me movía del lugar. Cuando estaba en esa zona, miré hacia el frente y había una zona que había un poco más de arena. Yo dije 'ya, me voy para allá para que no me tape el agua', entonces trato de caminar y me voy a esa zona y en esa parte me empiezo a sacar la ropa porque no me podía mover. Me saco la ropa, quedo solo con bóxer y nunca suelto el celular, el celular no se me apagó, se mojaba, pero seguía prendido, y yo seguía llamando a emergencias".

"Yo sabía que si se me soltaban las manos, me iba a la salida norte y me moría, entonces yo no sé de dónde saqué tanta fuerza... Lo único que me afirmaron eran las manos", agregó.