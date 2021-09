Rodrigo Rojas Vade presenta licencia médica por 15 días tras ser denunciado por perjurio

¿Qué pasó?

Este jueves se informó que Rodrigo Rojas Vade presentó licencia médica por un plazo de 15 días a la Convención Constitucional, en medio de la polémica tras ser denunciado por perjurio luego de confesar que no padecía cáncer.

La información fue dada a conocer por el secretario provisional de la Secretaría de la Convención Constitucional, John Smok, quien además indicó que la licencia se hace efectiva desde este jueves 9 de septiembre.

La confesión de Vade

Cabe señalar, que el pasado 4 de septiembre Rojas Vade a través de un video en redes sociales confesó no estar enfermo de cáncer: "Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer”, señaló.

Según él, tiene un diagnóstico que ocultó "para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia y para intentar proteger el poquito de autoestima que había logrado construir después de aceptar que era homosexual”.

Tras sus declaraciones, la mesa directiva de la Convención Constitucional realizó una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para que se investigue el caso en relación con su declaración de patrimonio.

Declaraciones ante la PDI

En la tarde de este miércoles, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, llegó hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar por el caso de Rodrigo Rojas Vade. Momentos antes había entregado declaración el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, todo esto en el marco de las diligencias que están realizando tras la denuncia que interpuso en la Fiscalía la mesa directiva.

"Esto fue una parte del protocolo de cuando se instala una denuncia, el denunciante va a ratificar la denuncia y te piden antecedentes generales", detalló la presidenta.

"Yo como presidenta del órgano doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo al interior con Rojas Vade. Esto es parte del protocolo que se instala para la investigación, y lo demás es el procedimiento del Convencional".

"Nosotros tenemos plena colaboración desde el primer momento", recalcó.

Por su parte, el vicepresidente de la instancia afirmó: "Hemos venido lo más pronto que hemos podido para ratificar la denuncia presentada por la mesa el día lunes. Hemos tratado de manifestar la mayor voluntad posible para colaborar y ahora esperamos que los procedimientos sigan su curso normal".

Además, señaló que la diligencia también tuvo como objetivo "confirmar la poca información que al respecto tenemos, tanto la presidenta como yo, pero especialmente las y los constituyentes y sobre todo mostrar nuestra disposición a colaborar".

