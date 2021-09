Elisa Loncon por investigación tras denuncia contra Rojas Vade: "Tenemos plena colaboración desde el primer momento"

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, llegó hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar por el caso de Rodrigo Rojas Vade.

Momentos antes había entregado declaración el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, todo esto en el marco de las diligencias que están realizando tras la denuncia que interpuso en la Fiscalía la mesa directiva del órgano constituyente, luego de que se revelara que Rojas Vade no padecía de cáncer.

¿Qué dijo Loncon?

"Esto fue una parte del protocolo de cuando se instala una denuncia, el denunciante va a ratificar la denuncia y te piden antecedentes generales", detalló la presidenta.

"Yo como presidenta del órgano doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo al interior con Rojas Vade", agregó.

Además, afirmó que: "Esto es parte del protocolo que se instala para la investigación, y lo demás es el procedimiento del Convencional".

"Nosotros tenemos plena colaboración desde el primer momento", recalcó.

¿Ha conversado con Rojas Vade?

Loncon aseguró que no ha tenido contacto con el convencional, asegurando que: "No ha sido posible. Está muy cansado, ha sido muy complicado para él".

"No he tratado de llamarlo, desde el fin de semana que no me comunico con él", sostuvo.

La denuncia

Fue en la mañana de este miércoles que personal de la PDI llegó hasta el exCongreso para notificar a Bassa y a la presidenta Elisa Loncon que debían declarar en el caso, el primero como testigo y la segunda como denunciante.

La denuncia interpuesta por la mesa de la Convención apunta a una deuda por $27.000.000 declarada por Rojas Vade, debido a gastos asociados a la supuesta leucemia que padecía, algo que finalmente era falso.

"En mérito de los hechos anteriormente expuestos, es que venimos a poner en su conocimiento los hechos descritos, a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880", detalla la denuncia.

