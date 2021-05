Carabinero asesinado en Collipulli es recibido con homenajes en Quillón

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves llegó a Quillón, región de Ñuble, el sargento primero de Carabineros Francisco Benavides García, quien perdió la vida el pasado lunes tras ser baleado en Collipulli.

El uniformado será velado en la comuna, lugar donde también se realizará su funeral y posterior entierro.

Llegada a Quillón

Fue alrededor de las 19:30 horas que arribó el féretro del sargento primero en la Parroquia Inmaculada Concepción de Quillón.

La familia del efectivo asesinado fue recibida por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, funcionarios de la institución y vecinos del sector.

Tras su llegada se realizó un responso en la iglesia de la comuna, donde será velado hasta este miércoles para llevar a cabo su funeral en la jornada del jueves en el cementerio de Cerro Negro, a las 12:00 horas.

"No puede ser una muerte más"

"Lo hemos dicho muchas veces, los Carabineros somos la comunidad, nacemos en la comunidad y trabajamos para la comunidad", sostuvo Yáñez.

"Claro que estamos dolidos, y sufrimos al ver una familia destruida. Tres hijos quedan sin su padre por un ataque artero, el cual no lo merecemos. Creo que nuestro país necesita paz, tranquilidad y seguridad. Nosotros somos un componente importante en ello", agregó.

"Pero también necesitamos que tengan la seguridad, la tranquilidad de que van a volver a su casa, a ver a su familia", dijo.

En ese sentido sentenció que: "Matar a un carabinero no es solamente un acto delincuencial, es matar a la patria. Esto es un daño tremendo. No puede relativizarse la muerte de un carabinero, no puede ser una muerte más".