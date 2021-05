Doble homicidio El Bosque: Fiscalía revela existencia de audio donde imputado reconoce el crimen

La tarde de este martes se formaliza al único imputado por el crimen de dos hermanos en la comuna de El Bosque, instancia en que la Fiscalía entregó mayores antecedentes de los sucedido ese día.

En la audiencia, el fiscal Christian Toledo reveló la existencia de un audio que el imputado, Fernando Behm, habría enviado a un primo la madrugada del 18 de mayo y en donde reconoció los hechos.

Reconoció el crimen

Según el persecutor, la madre del imputado “había recibido durante la madrugada del 18 de mayo un llamado telefónico de parte de una hermana de ella, donde un sobrino de la mamá del imputado, primo del imputado, había recibido un audio de parte del imputado donde reconocía que tenía participación en el homicidio tanto de la niña como del niño”.

El audio “escuchó que reconoció los hechos, sin embargo, no recordaba todo lo que había sucedido, que solo veía imágenes, que le pedía perdón a la niña y que sabían dónde lo podían encontrar”.

Toledo también se refirió a la declaración del primo que recibió el audio, señalando lo siguiente: “Dice que él se enteró la madrugada de esos hechos debido a que su mamá lo había llamado porque la Policía de Investigaciones había concurrido hasta su domicilio preguntando por Fernando, pero a su mamá no le habían dicho los motivos”.

“Él llega a su casa después de terminar su jornada, después de las 8 de la mañana y le pidió a su mamá que le compartiera internet para revisar su celular (?), él refiere que cuando ya empieza a recibir la conexión de datos, le llega un mensaje de un teléfono celular que para él era desconocido y cuando escucha ese audio reconoce de inmediato que era la voz de su primo Fernando, el imputado”, explicó el fiscal.

“En términos generales hace referencia a que pasó lo que nadie quería que pasara, pasó lo mismo que cuando tú te volaste la última vez. Dice que se descontrolaron y salió todo mal. Que el Rubén estaba agresivo y que se le pasó la mano a él. Pide disculpas, que no era su intención ni la forma de actuar, que espera que algún día lo perdonen y le dice que si después quieren darle venganza o hacerle lo que ellos quieran lo pueden buscar”, expuso el fiscal.

Asimismo, continuó relatando que en el audio el imputado manifestó que “Rubén no puso de su parte, que esto se había descontrolado y que fue en un momento en que no debió haber hecho lo que pasó, que fue un momento malo en que ocurrieron estas cosas. Indica que tiene como imágenes de lo que pasó pero que no lo recuerda completamente. Dice que él estaba en mejores condiciones que Rubén, pero que lo siente, que no era su intención, que debió haberse controlado”.

