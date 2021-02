Este miércoles se cumple una semana de la desaparición de Tomás Bravo, niño de tres años al que se le perdió el rastro en el sector Caripilún, en la ruta p40, cerca del puente El Molino, en la comuna de Arauco en la región del Biobío.

Mientras la búsqueda continúa, te dejamos los hitos más importantes de una historia que se espera que tenga un final feliz.

La desaparición

Tomás fue visto por última vez el miércoles 17 de febrero cerca de las 19:30 horas en un predio ubicado en un sector rural, en la ruta que une a Lebu con Arauco, en la región del Biobío.

El niño desapareció mientras acompañaba a su tío abuelo, Jorge Escobar, a buscar unos animales a un campo cercano, actividad que realizaba habitualmente.

Sin embargo, en el camino su tío regresó para buscar un animal que se había quedado atrás, dejando al menor esperando, momento en que le perdió el rastro. Tras percatarse de su desaparición, comenzó a buscarlo, aunque sin resultados, por lo que volvió a la casa para avisar al resto de la familia sobre lo sucedido.

Aviso a Carabineros

Pese a las dudas que hubo en relación a que Jorge Escobar habría ido a una tarotista posterior a la desaparición de Tomás, con el paso de las horas se confirmó que la familia decidió recurrir a Carabineros ingresando una denuncia por su desaparición a las 21:05 horas del mismo miércoles, es decir, poco más de una hora y media después de que se perdiera el rastro.

Declaración del tío abuelo

Como Escobar fue la última persona en ver a Tomás, decidió aclarar lo sucedido señalando que ese día salió con el niño "a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré".

"Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré (...). Lo busqué, le grité altiro, lo llamé y no me contestó", explicó y agregó que "a lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba".

En esa línea, especuló que quizá "él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé (...) Cómo le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros. Lamentable lo que pasó", expresó, haciendo referencia a las sospechas que han caído sobre su persona.

Cuestionamientos del padre de Tomás

Por otra parte, Moisés Bravo, padre de Tomás, cuestionó a Jorge Escobar, quien señaló que "dice que entre 5 o 7 minutos lo buscó, le gritó y ya no estaba. En vez de avisar fue a Arauco a verse el tarot. Después de eso avisó”.

Añadió que “por qué que no avisó de inmediato. Cualquiera se va desesperado a la casa a decir lo que pasó”.

Para cerrar, sentenció que “él es responsable directo de la desaparición de mi hijo. El salió con mi hijo, no salió solo".

Familia materna plantea un posible secuestro

En cuanto a la familia materna, con el paso de las horas plantearon la hipótesis de que el pequeño podría haber sido secuestrado.

Su madre, Estefanía Gutiérrez, indicó que "yo creo que él fue al camino y alguien lo encontró, porque cómo nadie lo ha pillado. Encuentro que es difícil que se haya perdido, mi hijo es muy inteligente, yo sé que alguien lo tiene".

En es alínea, Omar Escobar, tío de Tomás, dijo sobre la desaparición del menor que "nosotros pensábamos que mañana o más rato van a llamar por plata. Pero esa persona que se lo llevó vio tanto movimiento de policías, de investigaciones y todo, que posiblemente se vio arrepentido de cobrar".

La investigación

Cabe señalar, que en el lugar de la búsqueda se realizó un amplio despliegue con personal especializado, además de voluntarios. Sin embargo, hasta el momento no hay rastros del niño.

Asimismo, la Fuerza Aérea de Chile ha apoyado la búsqueda mediante la toma de imágenes captadas por un avión DHC-6 Twin Otter y el satélite FASat Charlie, las cuales ya se encuentran en manos de los equipos de rastreo.

En paralelo, la Policía de Investigaciones ya tomó declaraciones tanto a Escobar, como la madre, la abuela, una tía y una prima.

Labores de la Fiscalía

En esa dirección, recientemente el Juzgado de Garantía de Arauco autorizó a la fiscalía para acceder al tráfico de llamadas de los familiares de Tomás, tanto del tío abuelo, Jorge Eduardo Escobar, como de la madre, Estefanía Gutiérrez, y del padre del menor, Moisés Bravo.

Además, se incorporó al equipo el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz Jiménez, quien decretó el secreto de la carpeta investigativa por un plazo de 40 días prorrogable para "resguardar debidamente los antecedentes de la investigación, y así evitar perturbaciones, tanto a la familia del menor extraviado, como al desarrollo de las diligencias".

Cuatro líneas investigativas

Desde la Policía de Investigaciones, plantean algunas hipótesis sobre la desaparición de Tomás, la que hasta el momento está siendo calificada como una presunta desgracia.

El prefecto Carlos Sanhueza, jefe (s) de la región del Biobío, detalló hace unos días que "pudo haber sido un hecho accidental, puede haber existido la desaparición del menor o haber existido intervención de terceras personas".

Sin embargo, una cuarta arista estaría relacionada con un posible accidente de tránsito y el posterior secuestro del menor.

