¿Qué pasó?

El padre de Tomás Bravo manifestó que espera que su hijo se encuentre al cuidado de una persona que no lo haya entregado por miedo a la contingencia que se ha generado en medio de la desaparición del niño de 3 años, cuyo rastro se perdió el pasado miércoles 17 de febrero.

Moisés Bravo también precisó que debido a la pandemia de coronavirus no veía a su hijo habitualmente y detalló algunos conflictos que mantiene con la familia materna del menor.

¿Qué dijo el progenitor?

"Desde el momento en que llego en busqueda de mi hijo, miro la zona, miro el entorno, el área era totalmente un desastre forestal, un bosque de difícil de acceso, fuera de los caminos. Siento de inmediato que mi hijo no está donde lo estamos buscando", sostuvo el hombre en una conversación con TVU Noticias.

En ese sentido, expresó que: "Me aferro a la idea, lo que me da más esperanza, es que alguien lo tenga y no lo quiera entregar, ya sea por miedo a toda esta contingencia o quizás porque simplemente aprovecharon la situación para llevárselo".

"Me apego mucho de que un buen samaritano lo haya acogido, le haya dado abrigo y lo tenga y no quiera avisar por miedo. Por favor, no tema en entregarlo, aquí la prioridad es mi hijo, él es quien nos necesita a todos nosotros", recalcó.

"Es la noticia más dura que he tenido en toda mi vida"

Sobre el momento en que fue informado sobre lo ocurrido, manifestó que: "Desde el momento en que yo me entero es la noticia más dura que he tenido en toda mi vida".

"No me enteré por parte de la familia materna, de hecho intuyo que ni siquiera tuvo la intención de avisarme. Me avisa una sobrina mía", aseguró.

Respecto a las circunstancias de la desaparición del niño, quien se encontraba con su tío abuelo buscando unos animales, sentenció: "¿Qué pasó por su cabeza de dejarlo solo?, a un niño, a mi hijo de tres años y siete meses, a no más de 180 metros de la carretera, de verdad es una distancia que él fácilmente puede recorrer. Mi niño era super hiperactivo, extrovertido".

Se había perdido antes

Moisés también contó que anteriormente Tomás ya se había extraviado estando al cuidado de su madre. "Ya me había llegado la noticia de que anteriormente ya se había extraviado. Yo estaba al tanto del mal cuidado de mi hijo, no críticamente pero sí había un mal cuidado", afirmó.

Por otra parte, reconoció que: "ha pasado un tiempo en el que no veo a mi hijo, siendo sincero. Acá estamos en cuarentena, Fase 1, complica las cosas".

"Yo soy una persona independiente en temas laborales y uno no tiene un test o un PCR semanal que me asegure que no voy a contagiar a mi hijo. Un padre nunca quiere algo dañino para su hijo, entonces prefería prevenir el tema del contacto y tener un contacto estrecho vía videollamada, WhatsApp y preguntarle a la madre qué necesita, qué está haciendo, cómo se está comportando. Muchas veces me bloqueó, me eliminó de redes sociales, me restringió las llamadas; y después me desbloqueaba y me decía que no preguntaba por Tomás. Siempre he estado preocupado por mi hijo", concluyó.

Ver cobertura completa