Este viernes Moisés, el papá de Tomás Bravo, niño de tres años perdido en Arauco, dio a conocer los problemas que habrían surgido con la familia materna del menor tras enterarse de la desaparición, denunciando incluso que fue víctima de agresiones.

"Como papá soltero y como vivo en Arauco y ellos acá, no me esperaba que ellos reaccionaran así como '¿qué pasa?, no sabemos de lo que estás hablando'", contó a Mucho Gusto.

"Yo hablé directamente con el caballero al que se le extravió y le dije '¿qué pasa?, ¿dónde está mi hijo?, ¿dónde lo dejaste?' y él me respondió '¿cómo?', con cara de yo no fui y eso me causó un ardor en el corazón. De hecho la gente sintió lo mismo que yo", indicó.

En ese instante, "hubo encontrones de desesperación, lanzaron piedras, se sabe que tampoco era la manera correcta porque eso no iba a ayudar a encontrar a Tomás, de hecho todavía lo andamos buscando pero es la desesperación que sentí yo y ellos", relató Moisés.

La agresión

Además, reveló que fue agredido: "Uno está pidiendo información con desesperación obviamente, no de una forma pasiva porque el tipo es el encargado directo. El verles las caras una vez que ocurrió todo era muy chocante, era como un 'no me importa', caras de puros no me importa".

"Cuando a mí me agredieron, me sacó personal de Carabineros afuera para mantener una distancia y un diálogo más distante. La gente empezó a gritar hacia adentro", sostuvo, agregando que "cuando yo fui a pedir explicaciones usted hubiera querido escuchar cómo sonaban las tacitas de té".

Sobre las distintas hipótesis

Con respecto a la desaparición de Tomás, el padre reconoció que "la verdad de las cosas es que yo no sé precisamente la hora en que se perdió porque yo no me enteré por boca de la mamá, se me ocultó. De hecho al verme ella acá me quedó mirando con cara de asustada y me dijo 'debes odiarme' y pucha, yo andaba enfocado solamente en ver a mi hijo y ahí le dije 'necesito que saques a tu tío afuera porque necesito conversar con él".

En ese sentido, señaló que "llevaron al caballero al punto cero, donde supuestamente se le perdió y dice 'fue por aquí, por acá' y empieza como a buscar y después dice 'fue acá, lo dejé alrededor de siete minutos solo. Yo fui a buscar un animal que se me quedó atrás y, cuando volví, él ya no estaba'. Es incongruente, desde el mismo hecho que son siete minutos puntuales y del hecho que volviera y con un tiempo tan corto y en una distancia muy cercana. A unos 50 metros hacia abajo están los animales, fácilmente se puede ver o decirle 'no te muevas, espérame'".

"Él dice que se le perdió a las 18:30, después a las 19:00 y hasta a las 20:00, entonces como que no ha sido claro", planteó.

Soble lo mismo, aseveró que "personal del GOPE le metió presión y le preguntarón 'usted a qué hora vino a buscar a los animales', y él dijo 'entre las 10 y las 11' de la mañana. Después le dijeron si el niño se le había perdido, a lo que respondió que sí. Luego le preguntaron '¿y usted qué hizo entre las 10 y las 11?', 'me fui a ver la suerte' dijo, entonces el niño se perdió a las 9 ó 9 y media".

Ver cobertura completa