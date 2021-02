¿Qué pasó?

No solo Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones está buscando a Tomás Bravo, el niño de apenas 3 años que se extravió durante la tarde de este miercoles en un predio ubicado el sector rural de Caripilun, en la ruta que une a Lebu con Arauco, en la región del Biobío.

A las labores de búsqueda también se sumaron los vecinos de la zona sureña, quienes incluso llegaron hasta la vivienda de la familia afectada para buscar al menor en dichas dependencias.

Esta situación fue revelada por la propia abuela del pequeño, Elisa Martínez, que también aprovechó de hacer un llamado a las autoridades para no detener la búsqueda y de pedir respeto por el dolor que siente la familia.

¿Qué dijo la abuela?

La mujer partió relatando que la desaparición de Tomás "ha sido lo más terrible que hemos vivido como familia. De verdad no tengo palabras que describan lo que sentimos. Hemos dados entrevistas para pedir que las autoridades utilicen todos los medios para agilizar la búsqueda y no cese la búsqueda".

"Agradecemos la ayuda de la gente, pero que sea consciente de que nosotros estamos sufriendo. Se les agradece mucho, pero que no empeoren la situación. Creemos en Dios y sabemos que él aparecerá", agregó.

En ese sentido, sobre los comentarios que han recibido, manifestó que "no quiero más especulaciones. Me han comentado las cosas terribles que andan diciendo, nos duele que se mienta. Sean responsables, estamos viviendo un dolor muy grande, no se burlen. Hay una minoría que está mal y que nos han ofendido".

Vecinos llegaron hasta su casa

Profundizando en la ayuda que han recibido, la familiar expresó: "la gente anda con sus herramientas y ellos vinieron hasta acá (su propiedad) a buscar porque no sé... ellos piensan que está acá. Está bien, pero que lo hagan de una forma prudente, que no hagan destrozos. Es una propiedad privada, pero si Carabineros dejó que entraran... no quiero pensar nada".

"Tomás es un niño de campo"

Por último, Elisa Martínez aseguró que era frecuente que el niño acompañase a su tío abuelo al cerro. Cabe recordar que el hombre fue la última persona que lo vio, antes que lo dejara solo por algunos minutos para ir a buscar a unos animales.

"Era común que Tomás acompañara a su tío, no era la primera vez. Él estaba acompañado a andar en el bosque e ir con mi hermano a buscar los terneros. Eso es normal, Tomás es un niño de campo, le encanta jugar al aire libre", dijo al respecto.

"No sabemos lo que sucedió, fue todo tan raro, no tenemos explicación. Lo único que quiero es que llegue mi nieto para abrazarlo", concluyó.

