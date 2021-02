¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves, habló de la desaparición Tomás Bravo el tío abuelo del menor, quien fue la última persona en estar con el niño de tres años antes que desapareciera el pasado miércoles en las cercanías de Lebu.

Alrededor de las 19:30 horas se perdió el rastro del menor, a la altura del puente El Molino, cuando salió a buscar unos animales junto a su tío, identificado como Jorge Eduardo.

#Arauco: Carabineros continúa en su arduo trabajo de búsqueda de Tomás, de 3 años, extraviado en sector Caripilun, desplegando todos los recursos que sean necesarios. #GOPE #SEBV #PrefecturaAérea pic.twitter.com/3KGOo8hq2N — Carabineros Región del Bío Bío (@CarabBioBio) February 18, 2021

¿Qué dijo?

"Salí con él a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré", contó el hombre.

"Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré", recalcó, quien sostuvo que en ese momento "lo busqué, lo grité altiro, lo llamé y no me contestó".

El tío abuelo de Tomás agregó que "a lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba".

Al respecto, especuló que quizás "él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé".

"Cómo le voy a hacer una cosa así"

Jorge aseguró que el niño conocía el regreso a casa. "Salía conmigo, siempre", indicó.

"Como le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros... Lamentable lo que pasó", expresó, haciendo referencia a las sospechas que han caído sobre su persona.

Trabajos de búsqueda

Desde las 21:00 horas del miércoles se estableció un puesto de mando que lo realizó el cuerpo de Bomberos de Arauco y al que se sumó el de Lebu. Actualmente, están todas las unidades de la provincia trabajando en el lugar.

En tanto, el Gobierno dispuso de drones con cámaras termales para dar lo más pronto posible con el paradero de Tomás.

La desaparición del menor tuvo lugar en una zona boscosa en las afueras de Lebu. Al consultarle respecto de las condiciones, el comandante de Bomberos, Felipe Fierro, describió las dificultades para trabajar en ese sector.

"Hay quebradas y un riachuelo que atraviesa la zona que está, justamente, apegada a la casa del menor". sostuvo.

Ver cobertura completa